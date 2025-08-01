На войне погиб 23-летний американский доброволец Роберт "Бобби" Эдвард Питранджело. Сначала он приехал в Украину как волонтер, а затем присоединился к Силам обороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Philadelphia Inquirer.

Смотрите также "Ты не можешь быть уже живым": интервью азовца "Крафта", который пережил теракт в колонии Еленовки

Что известно об американском добровольце "Бобби"?

Роберт "Бобби" Эдвард Питранджело родился в Филадельфии в 2021 году. Родные рассказывают, что юноша хотел стать морским пехотинцем после окончания школы, однако ему помешала болезнь почек. Поэтому парень начал искать возможность служить за рубежом.

В апреле 2022 года Роберт присоединился к гуманитарной миссии в Украине. В течение чуть более двух лет он перевозил припасы на передовую, обучал медицине и эвакуировал раненых и погибших из разбомбленных районов.

В июне 2024 года юноша официально присоединился к Силам обороны Украины как доброволец.

Будто он знал, что его целью было помочь Украине любым возможным способом и, возможно, умереть за это,

– рассказывает старший брат Майкл Пьетранджело, морской пехотинец с давним стажем.

Американец Эдвард Питранджело погиб на войне / фото The Philadelphia Inquirer

"Бобби" погиб в январе 2025 года под Покровском, менее чем через три месяца после серьезного ранения в предыдущем бою. В октябре он получил ранение головы и был награжден медалью Железного креста за выдающуюся храбрость.

Его обстреливали, преследовали беспилотники и бомбили беспилотниками в последние несколько месяцев его жизни,

– отмечает брат.

Рядом с Робертом погиб друг, 26-летний доброволец и боевой медик из Шотландии Джордан Маклахлан.

Майк говорит, что его брат бежал навстречу опасности, когда другие бежали" Друзья в своих преданных словах называли его "светлой и смелой душой" и "ангелом на земле". Один сказал: "Миру не хватает гораздо больше Бобби".

Роберт Пьетранджело (в центре) с семьей / фото The Philadelphia Inquirer

Отвагу Роберта Питранджело отметили в Сенате США. Там отметили, что "Бобби" отдал свою жизнь ради защиты народа Украины.

"Настоящий герой, он был человеком, который превратил свои ценности в действия, демонстрируя стойкость и доблесть в каждый момент жизненного путешествия", – заявили сенаторы.

Кстати, недавно мы рассказывали о 21-летнем добровольце из Венгрии Беньямине Асере, который положил свою жизнь за Украину. Он был контрактником в вооруженных силах Венгрии, но поехал на войну еще до 2023 года.