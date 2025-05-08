Лев XIV стал первым американцем, который стал главой Ватикана. Сколько лет сейчас новому Папе Римскому – читайте в материале 24 Канала.

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Какой возраст Папы Льва XIV

Согласно данным из открытых источников, Роберт Фрэнсис Прево родился 14 сентября 1955 года. Следовательно, на момент его избрания на пост Папы Римского ему было – 69 лет.

Уже в сентябре 2025 года Лев XIV будет отмечать свой 70-летний юбилей.

Интересно, что прошлому Папе Римскому Франциску на момент своего избрания на пост главы Римско-католической церкви было 76 лет. Поэтому новый понтифик еще гораздо моложе начинает работу как глава Ватикана, чем предыдущий Папа.

К слову, имя нового Папы Римского стало известно 8 мая, когда его объявили с балкона Собора Святого Петра в Ватикане. До этого из Сикстинской капеллы, где выбирали нового понтифика, пошел белый дым. Это означало, что на конклаве согласились с кандидатурой нового главы Римско-католической церкви.

Интересно, что Льва XIV уже поздравил с избранием президент США Дональд Трамп. Он выразил радость, что американец впервые в истории стал главой Ватикана.