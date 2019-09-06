Чем запомнился Роберт Мугабе – бывший президент Зимбабве

На 96-м году жизни умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе. Политик, которого называли "самым старым диктатором в мире", возглавлял государство почти 37 лет и был отстранен от власти в результате военного переворота. Чем запомнился Мугабе и как жила страна при его правлении – читайте дальше.

Биография Роберта Мугабе

Родился 21 февраля 1924 года в Зимбабве. Начальное образование получил в местной католической школе, в которой впоследствии несколько лет преподавал. Получил шесть дипломов о высшем образовании.

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Мугабе был дважды женат и стал отцом четырех детей. Его единственный сын от первого брака погиб в трехлетнем возрасте от малярии. Сам политик умер 6 сентября в возрасте 95 лет после продолжительной болезни. Перед этим лечился в Сингапуре.

Вероятно, у него диагностировали онкологическое заболевание. Однако официального подтверждения информации о болезни Мугабе пресса никогда не получала.

Из революционера в диктатора

С 60-х годов 20 века Мугабе вместе со своими единомышленниками отчаянно боролся за независимость Зимбабве. Будущий диктатор даже несколько лет отсидел в тюрьме за свою революционную активность.

В 1980 году Мугабе впервые попробовал власть на вкус – стал премьер-министром. С того времени волевой революционер начал последовательно превращаться в не менее волевого диктатора, способного на все, лишь бы не потерять свои властные полномочия.



Роберт Мугабе на избирательном митинге в городе Хайфилд, 1979 год

Для начала он начал истреблять внутреннюю оппозицию. Когда ее не стало, взялся за бывших соратников, которые привели его во власть. Так как делиться полномочиями диктатору не хотелось вообще.

В 1987 году Мугабе изменил Конституцию и назначил себя президентом. К тому времени Зимбабве была одной из наиболее развитых африканских стран.

Борьба с белокожими и экономическая пропасть

Для того, чтобы безопасно чувствовать себя во главе государства и не бояться пули в спину, Роберт Мугабе постоянно был вынужден кормить огромную армию своих охранников и сторонников. Мишенью черного лидера стали белокожие колонисты, которые издавна жили в стране.

Он решил, что все добро белокожих фермеров – это несправедливо отобранные земли чернокожих. Именно эти фермы обеспечивали 50% поступлений в бюджет. В стране началась массовая национализация. Белокожих фермеров выгоняли из имений, их земли захватывали сторонники Мугабе.



Диктатор Роберт Мугабе

То же касалось и иностранных компаний, которые были в стране. За короткое время тысячи иностранцев были вынуждены бежать из страны, оставив все в Зимбабве. Такие действия только усилили популярность и власть Роберта Мугабе. Но страна стала стремительно скатываться в экономическую пропасть.

В стране начала массово расти инфляция. В январе 2009 года показатель достиг абсолютного рекорда в истории – 321 миллион процентов. Зимбабвийская валюта получила свою последнюю банкноту в 100 триллионов долларов. После такого антирекорда ее отменили вообще.



Страна столкнулась с рекордной инфляцией

Миллионы граждан Зимбабве оказались за чертой бедности, люди умирали тысячами. Но стареющий диктатор на это не сильно обращал внимание и последовательно набивал себе карманы остатками народных денег.

Чего только стоит тот факт, что во время острейшего кризиса, когда в стране царили голод и холера, жена диктатора разгуливала по самым дорогим лондонским бутикам и скупала коллекции ведущих европейских дизайнеров.



Роберт Мугабе со второй женой Грейс

Военный переворот в Зимбабве

Мугабе был отстранен от власти в результате военного переворота в ноябре 2017 года. Военные подразделения Зимбабве зашли в столицу страны Хараре и взяли Мугабе и его жену под стражу. Перед этим диктатор и его правящая партия обвинили военных в измене.

Генерал-майор Сибусисо Мойо обратился к гражданам и заявил, что в стране не происходил переворот, а военные лишь пытаются остановить ухудшение экономической, социальной и политической ситуации в Зимбабве.

Местные СМИ сообщали, что условиями его "добровольной отставки" были неприкосновенность его семьи, гарантии защиты бизнеса, а также выплата 10 миллионов долларов США. Впоследствии диктатор заявил, что должен вернуться к власти, однако с тех пор так и не участвовал в активной политической жизни страны.

Чем запомнился Роберт Мугабе: смотрите видео