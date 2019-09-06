Чим запам'ятався Роберт Мугабе – колишній президент Зімбабве

На 96-му році життя помер експрезидент Зімбабве Роберт Мугабе. Політик, якого називали "найстарішим диктатором в світі", очолював державу майже 37 років й був відсторонений від влади в результаті військового перевороту. Чим запам'ятався Мугабе та як жила країна за його правління – читайте далі.

Біографія Роберта Мугабе

Народився 21 лютого 1924 року у Зімбабве. Початкову освіту отримав у місцевій католицькій школі, у якій згодом кілька років викладав. Здобув шість дипломів про вищу освіту.

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Мугабе був двічі одруженим та став батьком чотирьох дітей. Його єдиний син від першого шлюбу загинув у трирічному віці від малярії. Сам політик помер 6 вересня у віці 95 років після тривалої хвороби. Перед цим лікувався у Сінгапурі.

Ймовірно, в нього діагностували онкологічне захворювання. Однак офіційного підтвердження інформації про недугу Мугабе преса ніколи не отримувала.

Від революціонера до диктатора

З 60-х років 20 століття Мугабе разом зі своїми однодумцями запекло змагався за незалежність Зімбабве. Майбутній диктатор навіть кілька років відсидів у в'язниці за свої революційні активності.

У 1980 році Мугабе вперше спробував владу на смак – став прем'єр-міністром. З того часу вольовий революціонер почав послідовно перетворюватися у не менш вольового диктатора, здатного на все, лише б не втратити своїх владних повноважень.



Роберт Мугабе на виборчому мітингу у місті Хайфілд, 1979 рік

Для початку він почав винищувати внутрішню опозицію. Коли її не стало, взявся за колишніх соратників, які привели його до влади. Адже ділитися повноваженнями диктатору не хотілося взагалі.

З 1987 року Мугабе змінив Конституцію і призначив себе президентом. На той час Зімбабве була однією з найбільш розвинених африканських країн.

Боротьба з білошкірими та економічна прірва

Для того, щоб безпечно почуватися на чолі держави і не боятися кулі в спину, Роберт Мугабе постійно був змушений годувати величезну армію своїх охоронців та прихильників. Мішенню чорного лідера стали білошкірі колоністи, які з давніх-давен мешкали в країні.

Він вирішив, що все добро білошкірих фермерів – це несправедливо відібрані землі чорношкірих. Саме ці ферми забезпечували 50% надходжень до бюджету. В країні почалася масова націоналізація. Білошкірих фермерів виганяли з маєтків, їхні землі захоплювали прибічники Мугабе.



Диктатор Роберт Мугабе

Те саме стосувалося й іноземних компаній, які були в країні. За короткий час тисячі іноземців були вимушені втікати з країни, залишивши все у Зімбабве. Такі дії лише посилили популярність і владу Роберта Мугабе. Але країна стала стрімко скочуватися в економічну прірву.

В країні почала масово зростати інфляція. У січні 2009 року показник сягнув абсолютного рекорду в історії – 321 мільйон відсотків. Зімбабвійська валюта отримала свою останню банкноту – 100 трильйонів доларів. Після такого антирекорду її скасували взагалі.



Країна зіштовхнулася з рекордною інфляцією

Мільйони громадян Зімбабве опинилися за межею бідності, люди вмирали тисячами. Та старіючий диктатор на це не зважав й послідовно набивав собі кишені залишками народних грошей.

Чого лише вартий той факт, що під час найгострішої кризи, коли в країні панували голод і холера, дружина диктатора розгулювала найдорожчими лондонськими бутиками і скуповувала колекції провідних європейських дизайнерів.



Роберт Мугабе з другою дружиною Грейс

Військовий переворот в Зімбабве

Мугабе був відсторонений від влади в результаті військового перевороту в листопаді 2017 року. Військові підрозділи Зімбабве зайшли у столицю країни Хараре й взяли Мугабе і його дружину під варту. Перед цим диктатор та його правляча партія звинуватили військових у зраді.

Генерал-майор Сібусісо Мойо звернувся до громадян і заявив, що в країні не відбувався переворот, а військові лише намагаються зупинити погіршення економічної, соціальної та політичної ситуації в Зімбабве.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що умовами його "добровільної відставки" були недоторканність його сім'ї, гарантії захисту бізнесу, а також виплата 10 мільйонів доларів США. Згодом диктатор заявив, що повинен повернутися до влади, проте з того часу так і не брав участі в активному політичному житті країни.

Чим запам'ятався Роберт Мугабе: дивіться відео