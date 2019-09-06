19:55
6 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ВІЛКУЛ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як патріарх Кіріл стає модним. Що Лукашенко подарував Маску
      Вєсті Кремля
      21:08, 5 вересня
      Вєсті.UA: Несплачена комуналка Гончарука. Невдалі спроби Луценка реабілітуватися
      Вєсті.UA
      19:24, сьогодні
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ОЛЕКСАНДР ВІЛКУЛ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Чим запам'ятався Роберт Мугабе – колишній президент Зімбабве

      100 Читать новость на русском
      Роберт Мугабе помер – біографія екс-президента Зімбабве
      Роберт Мугабе / mining-technology.com

      На 96-му році життя помер експрезидент Зімбабве Роберт Мугабе. Політик, якого називали "найстарішим диктатором в світі", очолював державу майже 37 років й був відсторонений від влади в результаті військового перевороту. Чим запам'ятався Мугабе та як жила країна за його правління – читайте далі.

      Біографія Роберта Мугабе

      Народився 21 лютого 1924 року у Зімбабве. Початкову освіту отримав у місцевій католицькій школі, у якій згодом кілька років викладав. Здобув шість дипломів про вищу освіту.

      Читайте також: Помер Роберт Мугабе – колишній президент Зімбабве

      Мугабе був двічі одруженим та став батьком чотирьох дітей. Його єдиний син від першого шлюбу загинув у трирічному віці від малярії. Сам політик помер 6 вересня у віці 95 років після тривалої хвороби. Перед цим лікувався у Сінгапурі.

      Ймовірно, в нього діагностували онкологічне захворювання. Однак офіційного підтвердження інформації про недугу Мугабе преса ніколи не отримувала.

      Від революціонера до диктатора

      З 60-х років 20 століття Мугабе разом зі своїми однодумцями запекло змагався за незалежність Зімбабве. Майбутній диктатор навіть кілька років відсидів у в'язниці за свої революційні активності.

      У 1980 році Мугабе вперше спробував владу на смак – став прем'єр-міністром. З того часу вольовий революціонер почав послідовно перетворюватися у не менш вольового диктатора, здатного на все, лише б не втратити своїх владних повноважень.


      Роберт Мугабе на виборчому мітингу у місті Хайфілд, 1979 рік

      Для початку він почав винищувати внутрішню опозицію. Коли її не стало, взявся за колишніх соратників, які привели його до влади. Адже ділитися повноваженнями диктатору не хотілося взагалі.

      З 1987 року Мугабе змінив Конституцію і призначив себе президентом. На той час Зімбабве була однією з найбільш розвинених африканських країн. 

      Боротьба з білошкірими та економічна прірва

      Для того, щоб безпечно почуватися на чолі держави і не боятися кулі в спину, Роберт Мугабе постійно був змушений годувати величезну армію своїх охоронців та прихильників. Мішенню чорного лідера стали білошкірі колоністи, які з давніх-давен мешкали в країні. 

      Він вирішив, що все добро білошкірих фермерів – це несправедливо відібрані землі чорношкірих. Саме ці ферми забезпечували 50% надходжень до бюджету. В країні почалася масова націоналізація. Білошкірих фермерів виганяли з маєтків, їхні землі захоплювали прибічники Мугабе. 

      Роберт Мугабе
      Диктатор Роберт Мугабе

      Те саме стосувалося й іноземних компаній, які були в країні. За короткий час тисячі іноземців були вимушені втікати з країни, залишивши все у Зімбабве. Такі дії лише посилили популярність і владу Роберта Мугабе. Але країна стала стрімко скочуватися в економічну прірву.

      В країні почала масово зростати інфляція. У січні 2009 року показник сягнув абсолютного рекорду в історії – 321 мільйон відсотків. Зімбабвійська валюта отримала свою останню банкноту – 100 трильйонів доларів. Після такого антирекорду її скасували взагалі.

      Інфляція в Зімбабве
      Країна зіштовхнулася з рекордною інфляцією

      Мільйони громадян Зімбабве опинилися за межею бідності, люди вмирали тисячами. Та старіючий диктатор на це не зважав й послідовно набивав собі кишені залишками народних грошей. 

      Чого лише вартий той факт, що під час найгострішої кризи, коли в країні панували голод і холера, дружина диктатора розгулювала найдорожчими лондонськими бутиками і скуповувала колекції провідних європейських дизайнерів.

      Роберт Мугабе з дружиною
      Роберт Мугабе з другою дружиною Грейс

      Військовий переворот в Зімбабве

      Мугабе був відсторонений від влади в результаті військового перевороту в листопаді 2017 року. Військові підрозділи Зімбабве зайшли у столицю країни Хараре й взяли Мугабе і його дружину під варту. Перед цим диктатор та його правляча партія звинуватили військових у зраді.

      Генерал-майор Сібусісо Мойо звернувся до громадян і заявив, що в країні не відбувався переворот, а військові лише намагаються зупинити погіршення економічної, соціальної та політичної ситуації в Зімбабве.

      Місцеві ЗМІ повідомляли, що умовами його "добровільної відставки" були недоторканність його сім'ї, гарантії захисту бізнесу, а також виплата 10 мільйонів доларів США. Згодом диктатор заявив, що повинен повернутися до влади, проте з того часу так і не брав участі в активному політичному житті країни.

      Чим запам'ятався Роберт Мугабе: дивіться відео

       

      blog_ava
      Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
      сьогодні
      20656
      Теги: Зімбабве Втрати Африка Інфляція
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чим запам'ятався Роберт Мугабе – колишній президент Зімбабве
      сьогодні , 19:21 Чим запам'ятався Роберт Мугабе – колишній президент Зімбабве
      99
      Росія може висувати нові вимоги щодо здачі суверенітету, або Загроза Цемаха
      сьогодні , 19:06 Росія може висувати нові вимоги щодо здачі суверенітету, або Загроза Цемаха
      Блог Соцмережі 441
      Чому українська картопля дорожча за білоруську
      сьогодні , 19:01 Чому українська картопля дорожча за білоруську
      Ірина Поліщук 1451
      Против всех: что задумал Путин и президент Бразилии
      сьогодні , 18:30 Против всех: что задумал Путин и президент Бразилии
      Іван Яковина 544
      Вілкул та Колєсніков під підозрою: що про це відомо
      сьогодні , 17:51 Вілкул та Колєсніков під підозрою: що про це відомо
      Євгенія Мазур 970
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук