Зеленский призвал население участвовать в защите Украины. Об этом он сказал в своем видеообращении, информирует 24 канал.
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Остановите врага везде, где можете. Закрывайте специальные знаки, которые диверсанты оставляют на дорогах и зданиях. Сжигайте вражескую технику всем, чем можете,
– подчеркнул президент.
Поскольку российская армия целится даже в детские сады – мы не должны оставить ей ни единого шанса.
Президент отметил, что сегодня все мысли и молитвы украинцев о наших военных.
"Верим в них, заботимся о них, защищаем наше государство", – сказал президент.
Он подчеркнул, что ночь будет очень тяжелой, однако впоследствии наступит утро.
Смотрите видеообращение Зеленского: