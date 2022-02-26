Зеленский призвал население участвовать в защите Украины. Об этом он сказал в своем видеообращении, информирует 24 канал.

Важно Украина согласилась на переговоры с Россией: выбирают время и место

Остановите врага везде, где можете. Закрывайте специальные знаки, которые диверсанты оставляют на дорогах и зданиях. Сжигайте вражескую технику всем, чем можете,

– подчеркнул президент.

Поскольку российская армия целится даже в детские сады – мы не должны оставить ей ни единого шанса.

Президент отметил, что сегодня все мысли и молитвы украинцев о наших военных.

"Верим в них, заботимся о них, защищаем наше государство", – сказал президент.

Он подчеркнул, что ночь будет очень тяжелой, однако впоследствии наступит утро.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Смотрите видеообращение Зеленского: