Зеленський закликав населення долучатися до захисту України. Про це він сказав у своєму відеозверненні, інформує 24 канал.

Важливо Україна погодилася на переговори з Росією: обирають час і місце

Зупиняйте ворога всюди, де можете. Закривайте спеціальні знаки, які диверсанти залишають на дорогах та будівлях. Спалюйте ворожу техніку усім, чим можете,

– наголосив президент.

Оскільки російська армія цілиться навіть у дитячі садочки – ми не маємо залишити їй жодного шансу.

Президент зазначив, що сьогодні всі думки та молитви українців про наших військових.

"Віримо у них, дбаємо про них, захищаємо нашу державу", – сказав президент.

Він наголосив, що ніч буде дуже важкою, однак згодом настане ранок.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

Дивіться відеозвернення Зеленського: