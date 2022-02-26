Зеленський закликав населення долучатися до захисту України. Про це він сказав у своєму відеозверненні, інформує 24 канал.
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Зупиняйте ворога всюди, де можете. Закривайте спеціальні знаки, які диверсанти залишають на дорогах та будівлях. Спалюйте ворожу техніку усім, чим можете,
– наголосив президент.
Оскільки російська армія цілиться навіть у дитячі садочки – ми не маємо залишити їй жодного шансу.
Президент зазначив, що сьогодні всі думки та молитви українців про наших військових.
"Віримо у них, дбаємо про них, захищаємо нашу державу", – сказав президент.
Він наголосив, що ніч буде дуже важкою, однак згодом настане ранок.
Дивіться відеозвернення Зеленського: