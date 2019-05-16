Робобуксир Boston Dynamics: "четвероногие" машины потащили грузовик

Американская компания, которая занимается разработкой и созданием роботов Boston Dynamics опубликовала видео, на котором видно, как 10 ее роботов размером со среднюю собаку тянут грузовик.

Понятно, что грузовик был на нетралке, но при этом работы под названием SpotMini уверенно тянули его даже под небольшую горку.

Читайте также: Полноразмерная копия Honda Civic Type R из кубиков Lego

Это событие посвятили началу серийного производства роботов и скоро они появятся в продаже.



Boston Dynamics

Понятно, что SpotMini умеют гораздо больше, чем просто таскать грузовики. Они способны брать определенные предметы, подниматься по лестнице, переносить грузы, работать в труднодоступных местах и даже танцевать.



Роботы тянут грузовик

С другой стороны это видео демонстрирует, как быстро искусственный интеллект станет частью нашего быта в новом масштабе. И возможно уже скоро, чтобы вытянуть ваш автомобиль из снега или грязи не придется вызывать трактор.