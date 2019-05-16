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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Робобуксир Boston Dynamics: "четвероногие" машины потащили грузовик

      Авто24 80 Читати новину українською

      Американская компания, которая занимается разработкой и созданием роботов Boston Dynamics опубликовала видео, на котором видно, как 10 ее роботов размером со среднюю собаку тянут грузовик.

      Понятно, что грузовик был на нетралке, но при этом работы под названием SpotMini уверенно тянули его даже под небольшую горку.

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      Это событие посвятили началу серийного производства роботов и скоро они появятся в продаже.

      Boston Dynamics
      Boston Dynamics

      Понятно, что SpotMini умеют гораздо больше, чем просто таскать грузовики. Они способны брать определенные предметы, подниматься по лестнице, переносить грузы, работать в труднодоступных местах и даже танцевать.

      Boston Dynamics
      Роботы тянут грузовик

      С другой стороны это видео демонстрирует, как быстро искусственный интеллект станет частью нашего быта в новом масштабе. И возможно уже скоро, чтобы вытянуть ваш автомобиль из снега или грязи не придется вызывать трактор.

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      Теги: Авто 24 Транспорт Авто24
      Источник: 24 канал
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