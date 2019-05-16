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      Робобуксир Boston Dynamics: "чотирилапі" машини потягли вантажівку

      Авто24 269 Читать новость на русском

      Американська компанія, котра займається розробкою і створенням роботів Boston Dynamics, опублікувала відео, на якому видно, як 10 її роботів розміром з середню собаку тягнуть вантажівку.

      Зрозуміло, що вантажівка була на нейтралі, але при цьому роботи під назвою SpotMini впевнено тягнули її навіть під невеличку гірку.

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      Цю подію присвятили початку серійного виробництва роботів і скоро вони з'являться у продажу.

      Boston Dynamics
      Boston Dynamics

      Зрозуміло SpotMini вміють значно більше, ніж просто тягати вантажівки. Вони спроможні брати певні предмети, підніматися сходами, переносити вантажі, працювати у важкодоступних місцях і навіть танцювати.

      Boston Dynamics
      Роботи тягнуть вантажівку

      З іншого боку це відео демонструє, як скоро штучний інтелект стане частиною нашого побуту в новому масштабі. І може вже скоро, щоби витягнути ваше авто зі снігу чи багнюки не доведеться викликати трактор.

      blog_ava
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      Теги: Авто 24 Транспорт Авто24
      Джерело: 24 канал
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