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      Повнорозмірна копія Honda Civic Type R з кубиків Lego

      Авто24 213 Читать новость на русском

      Honda долучилася до клубу моделей, повнорозмірні копії яких було стоврено з кубиків Lego.

      Команда з дев'яти чоловік витратила 1300 годин і 320 тисяч деталей конструктора, аби створити копію Civic Type R.

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      При цьому вся конструкція трималася на міцному сталевому каркасі, а всі кубики склеїли між собою.


      Honda Civic Type R з кубиків Lego

      Модель дуже схожа на оригінал і навіть має робочі фари та вказівники поворотів, які активуються за допомогою звичайного планшета.

      Civic Type R
      Honda Civic Type R

      На машину вже чекає участь в австралійському телешоу ‘LEGO Masters’ і численних розважальних заходах.

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      Теги: Авто 24 Транспорт Авто24 Honda
      Джерело: 24 канал
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