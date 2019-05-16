Повнорозмірна копія Honda Civic Type R з кубиків Lego
Honda долучилася до клубу моделей, повнорозмірні копії яких було стоврено з кубиків Lego.
Команда з дев'яти чоловік витратила 1300 годин і 320 тисяч деталей конструктора, аби створити копію Civic Type R.
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При цьому вся конструкція трималася на міцному сталевому каркасі, а всі кубики склеїли між собою.
Honda Civic Type R з кубиків Lego
Модель дуже схожа на оригінал і навіть має робочі фари та вказівники поворотів, які активуються за допомогою звичайного планшета.
Honda Civic Type R
На машину вже чекає участь в австралійському телешоу ‘LEGO Masters’ і численних розважальних заходах.
Джерело: 24 канал
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