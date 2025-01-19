Об этом 24 Каналу рассказала корреспондент Анна Черненко, отметив, что операция была очень важна, ведь она сохранила жизнь украинских военных.

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Детали роботизированной наземной операции от бригады "Хартия"

По словам корреспондента, такая операция требует слаженности команды. Чтобы управлять роботизированными системами на земле и беспилотными системами в воздухе, необходимо в совершенстве это понимать и осознавать свои действия. Сама операция была штурмом, что оказывало дополнительное давление на противника.

Первое время россияне не понимали, что происходит. Прорыва людей не было, но были минирования и, собственно, штурм. Такая первая роботизированная операция – это очень серьезная вещь, она бережет наших людей,

– подчеркнула Черненко.

Она отметила, что украинские военные планируют проводить такие штурмы еще не один раз. По их словам, будущее – это именно роботизированные операции.

Командир взвода наземных роботизированных комплексов 13-й бригады НГУ "Хартия" с позывным "Хэппи" объяснил, что имитация штурма – это специальные ложные действия, которые нужны для того, чтобы ввести оккупантов в заблуждение.

С одного направления дроны имитировали штурм, россияне сначала действительно подумали, что их штурмуют. Однако это уже были не люди, а дроны-камикадзе, дроны с турелью. Сисемы подъезжают максимально близко к укрытиям врага, делают засады, а потом взрываются,

– подчеркнул он.

Внутри дрона есть плата – "мозг" беспилотника, который помогает оператору с управлением. Оператор наземного дрона с позывным "Джес" сказал, что оператор является одновременно и электриком, и техником, которому постоянно нужно совершенствовать свои навыки.

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Черненко добавила, что после имитации штурма мог начаться дополнительный штурм, который бы стал неожиданным для противника.