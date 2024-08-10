Их основной задачей является наблюдение за российскими позициями. Также они могут обнаруживать мины и перевозить до семи килограммов груза.
Смотрите также Украина получит первую БМП Lynx: в Rheinmetall рассказали, когда это произойдет
Что могут роботы-собаки
Украина начала применять роботов-собак в войне против России. Новая разработка может заменить солдат во время рискованного наблюдения за передвижением российский военных, или обнаружения мин.
Эта собака ограничивает риск для солдат и увеличивает оперативные возможности. Это основная функция собаки,
– отметил оператор, который работает в британской компании, поставляющей военное оборудование.
Военные используют роботов-собак: смотрите видео
Также робот-собака может перевозить до семи килограммов груза. Зарядки аккумулятора хватает на два часа непрерывного пользования.
К слову, именно дроны стали одним из ключевых вооружений в войне против России. С начала полномасштабного вторжения, производство БпЛА вышло на кардинально другой уровень. Командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский заявил, что сейчас Украина не уступает, а возможно, даже превосходит Россию по количеству дронов.