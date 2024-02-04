1 февраля 2024 года роддом снова заработал. В медучреждение пришли первые роженицы, которые вместе с врачами ждут появления маленьких украинцев. Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала рассказала, что деньги на восстановление выделила Международная организация по миграции.

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Путь восстановления роддома

Директор полового дома Евгений Благовещенский рассказывает, что в результате авиаудара, кроме повреждений крыши, окон и помещений, исчезло отопление, а в марте 2022 года была минусовая температура на улице.

Повредили один из входов в больницу. Кровлю из шифера почти разрушили, а это более 880 квадратных метров,

– отметил мужчина.

В подвале полового дома оборудовали укрытие для пациенток и работников больницы. Оно не имеет окон, но сможет защитить более 100 человек от взрывной волны.

Были восстановлены лаборатории и кухни. В укрытии для полноценного функционирования были установлены душевые, туалеты, система вентиляции в операционной и коммуникации – трубы водоснабжения и канализации,

– отметил ст. ассистент отдела Шелтер Международной организации по миграции Никита Кальченко.

В обустроенной операционной зале могут проводиться медицинские манипуляции, приниматься роды или какие-то оперативные вмешательства во время воздушной тревоги.

Первые мамочки уже в палатах

На ремонт понадобилось около 5 месяцев. В августе 2023 года начались работы и уже в начале января 2024 года закончились.

К сожалению, раздаются сигналы тревоги и мамам вместе с медиками приходится спускаться в укрытие. Но хорошо, что оно есть и приведено в хорошее состояние,

– отметила корреспондентка.

Медработники прошли обучение, чтобы вовремя среагировать и быстро спустить всех мам и младенцев в защищенное здание.

Обратите внимание! В Харькове 63 медицинских учреждения, из которых повреждены более 65%. В некоторых зданиях восстановление продолжаются за счет благотворителей и международных организаций.

За год в Харькове родилось около 2,5 тысячи младенцев. В то же время до полномасштабного вторжения России отметка колебалась от 8 до 12 тысяч новорожденных. Даже несмотря на ужасные обстрелы россиян, жизнь продолжается в прифронтовых населенных пунктах.

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