1 лютого 2024 року пологовий знову запрацював. До медзакладу прийшли перші породіллі, які разом з лікарями чекають на появу маленьких українців. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко в етері 24 Каналу розповіла, що гроші на відновлення виділила Міжнародна організація з міграції.
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Шлях відновлення пологового будинку
Директор полового будинку Євген Благовіщенський розповідає, що внаслідок авіаудару, окрім пошкоджень даху, вікон і приміщень, зникло опалення, а в березні 2022 року була мінусова температура на вулиці.
Пошкодили один з входів у лікарню. Покрівлю з шиферу майже зруйнували, а це понад 880 квадратних метрів,
– зазначив чоловік.
У підвалі полового будинку обладнали укриття для пацієнток та працівників лікарні. Воно немає вікон, але зможе захистити понад 100 людей від вибухової хвилі.
Були відновлені лабораторії та кухні. В укритті для повноцінного функціонування були встановлені душові, туалети, система вентиляції в операційній та комунікації – труби водопостачання та каналізації,
– зауважив ст. асистент відділу Шелтер Міжнародної організації з міграції Микита Кальченко.
В облаштованій операційній залі можуть проводитися медичні маніпуляції, прийматися пологи або якісь оперативні втручання під час повітряної тривоги.
Перші матусі вже в палатах
На ремонт знадобилося близько 5 місяців. У серпні 2023 року почалися роботи та вже на початку січня 2024 року закінчилися.
На жаль, лунають сигнали тривоги й мамам разом із медиками доводиться спускатися в укриття. Але добре, що воно є та приведене до хорошого стану,
– наголосила кореспондентка.
Медпрацівники пройшли навчання, щоб вчасно зреагувати та швидко спустити всіх матусь та немовлят у захищену будівлю.
За рік у Харкові народилося близько 2,5 тисяч немовлят. Водночас до повномасштабного вторгнення Росії позначка коливалася від 8 до 12 тисяч новонароджених. Навіть попри жахливі обстріли росіян, життя продовжується у прифронтових населених пунктах.
Росіяни обстрілюють Харківську область
- Близько 06:00 3 лютого окупанти вдарили по місту Куп'янськ. Попередньо, били по цивільній інфраструктурі ФАБами-500 з універсальним модулем планування та корекції. Пошкоджені дев'ятиповерховий житловий будинок, приватні житлові будинки, електромережі, інша цивільна нежитлова інфраструктура.
- О 23:15 31 січня окупанти вдарили 4 БпЛА типу "Шахед-136" по місту Харків, зафіксовані влучання 2 безпілотників по території цивільного промислового об'єкта в Основ'янському районі.
- Того ж дня близько 21:50 окупанти вдарили по селу Великий Бурлук Куп'янського району. Керовані авіабомби влучили на території цивільної лікарні. Чотирьом медпрацівникам на місці надали першу медичну допомогу. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах.