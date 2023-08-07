Так, журналист Александр Войт обнародовал фото, где можно увидеть, что на монументе изображена звезда – еще один символ СССР. Об этом информирует 24 Канал.
К теме В Киеве на щите монумента "Родина-мать" установили трезубец: яркие кадры
На "Родине-матери" нашли еще один советский символ
На кадре видно, что на мече монумента изображена звезда – еще один символ СССР.
Еще один советский символ / фото из соцсетей
Историк и политолог Александр Палий предложил, что делать с двумя звездочками на мече статуи. Среди вариантов:
- стилизовать под звезды флагов ЕС и НАТО, то есть Европейской Цивилизации, которую защищает Украина.
- декоммунизировать и содрать.
Декоммунизация "Родины-матери": что известно
- В Киеве на монументе "Родина-мать" установили украинский трезубец. Это сделали утром 6 августа.
- Окончательные работы планируют завершить ко Дню флага Украины – 23 августа.
- Кстати, украинский трезубец гораздо больше, чем советский герб. Его размеры – 4,5 на 7,5 метра. Его прикрепили на пластинки, которыми перекрыли место, где был ранее герб СССР.
- Украинцы предупредили, что сразу оттенок металлов щита и герба может отличаться. Однако повода для волнений нет, ведь сталь на солнце и открытом воздухе через некоторое время наберет своего устойчивого прогнозируемого цвета.
- Следует отметить, что демонтировать советский герб начали 30 июля. Тогда с монумента была снята первая часть символики СССР. Завершили декоммунизировать "Родину-мать" 1 августа.
- Стоимость этого проекта – 28 миллионов гривен. Однако финансировать замену символики будут не из государственного бюджета, а из группы Метинвест Рината Ахметова.