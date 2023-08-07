Так, журналіст Олександр Войт оприлюднив фото, на якому можна побачити, що на монументі зображена зірка – ще один символ СРСР. Про це інформує 24 Канал.

До теми У Києві на щиті монумента "Батьківщина-мати" встановили тризуб: яскраві кадри

На "Батьківщині-матері" знайшли ще один радянський символ

На кадрі видно, що на мечі монумента зображена зірка – ще один символ СРСР.


Ще один радянський символ / фото із соцмереж

Історик та політолог Олександр Палій запропонував, що робити з двома зірочками на мечі статуї. Серед варіанті:

  • стилізувати під зірки з прапорів ЄС і НАТО, тобто Європейської Цивілізації, яку захищає Україна.
  • декомунізувати і здерти.

Декомунізація "Батьківщини-матері": що відомо

  • У Києві на монументі "Батьківщина-мати" встановили український тризуб. Це зробили зранку 6 серпня.
  • Остаточні роботи планують завершити до Дня прапора України – 23 серпня.
  • До речі, український тризуб значно більший, аніж радянський герб. Його розміри – 4,5 на 7,5 метрів. Його прикріпили на пластини, якими перекрили місце, де був раніше герб СРСР.
  • Українців попередили, що відразу відтінок металів щита й герба може відрізнятися. Проте приводу для хвилювань немає, адже сталь на сонці та відкритому повітрі через деякий проміжок часу набере свого сталого прогнозованого кольору.
  • Зауважимо, що демонтувати радянський герб почали 30 липня. Тоді з монумента зняли першу частину символіки СРСР. Завершили декомунізувати "Батьківщину-мати" 1 серпня.
  • Вартість цього проєкту – 28 мільйонів гривень. Однак фінансувати заміну символіки будуть не з державного бюджету, а з групи Метінвест Ріната Ахметова.