Так, журналіст Олександр Войт оприлюднив фото, на якому можна побачити, що на монументі зображена зірка – ще один символ СРСР. Про це інформує 24 Канал.

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На "Батьківщині-матері" знайшли ще один радянський символ

На кадрі видно, що на мечі монумента зображена зірка – ще один символ СРСР.



Ще один радянський символ / фото із соцмереж

Історик та політолог Олександр Палій запропонував, що робити з двома зірочками на мечі статуї. Серед варіанті:

стилізувати під зірки з прапорів ЄС і НАТО, тобто Європейської Цивілізації, яку захищає Україна.

декомунізувати і здерти.

Декомунізація "Батьківщини-матері": що відомо