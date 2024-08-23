Яркие кадры монумента публикуют местные телеграм-каналы. На них видно, как самый высокий монумент Европы подсвечивают национальными цветами, передает 24 Канал.

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Монумент "Родина-Мать" подсветили желто-голубыми цветами

В Киеве вечером 23 августа "Родину-Мать" подсветили голубым и желтым цветом. Сине-желтый флаг появился на монументе ко Дню государственного флага и накануне Дня Независимости Украины.

В сети киевляне делятся яркими фотографиями и видео.

"Родину-Мать" подсветили цветами флага Украины: смотрите видео

Монумент в Киеве подсветили сине-желтыми цветами – больше в галерее

Справка. "Родина-Мать" – самая высокая монументальная скульптура в Европе. Ее высота достигает 102 метров.

Напомним, что монумент декоммунизировали в прошлом году в августе, хотя идея возникла еще в 2018 году, однако воплотить ее удалось только в 2023 году. 30 июля 2023 года в Киеве начались работы по демонтажу советской символики, а уже 6 июля на монументе появился украинский трезубец.

На изготовление трезубца было выделено 28 миллионов гривен, что вызвало возмущение в обществе. Однако впоследствии стало известно, что средства выделили не из государственного бюджета, а декоммунизацию спонсировали из группы Метинвест Рината Ахметова.