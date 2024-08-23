Яскраві кадри монумента публікують місцеві телеграм-канали. На них видно, як найвищий монумент Європи підсвічують національними кольорами, передає 24 Канал.

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Монумент "Батьківщина-Мати" підсвітили жовто-блакитними кольорами

У Києві ввечері 23 серпня "Батьківщину-Мати" підсвітили блакитним та жовтим кольором. Синьо-жовтий стяг з'явився на монументі до Дня державного прапора та напередодні Дня Незалежності України.

У мережі кияни діляться яскравими світлинами та відео.

"Батьківщину-Мати" підсвітили кольорами прапора України: дивіться відео

Монумент у Києві підсвітили синьо-жовтими кольорами – більше у галереї

Довідка. "Батьківщина-Мати" – найвища монументальна скульптура в Європі. Її висота сягає 102 метрів.

Нагадаємо, що монумент декомунізували торік у серпня, хоча ідея виникла ще у 2018 році, однак втілити її вдалося лише у 2023 році. 30 липня 2023 року у Києві почалися роботи з демонтажу радянської символіки, а вже 6 липня на монументі з'явився український тризуб.

На виготовлення тризуба було виділено 28 мільйонів гривень, що викликало обурення в суспільстві. Однак згодом стало відомо, що кошти виділили не з державного бюджету, а декомунізацію спонсорували з групи Метінвест Ріната Ахметова.