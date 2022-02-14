До этого пара встречалась, но свадьбу планировали не раньше, чем за пол года, информирует 24 канал. Быстро отгулять свадьбу даже не думали.

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До свадьбы встречались 4 с половиной месяца

"Нам сообщили, что есть такой пилотный проект "Брак за сутки". Мы согласились сделать саму роспись именно 14 февраля – ко Дню всех влюбленных", – рассказала жена, сотрудница Академии Государственной пенитенциарной службы Наталья Тураш.

Коллега Натальи и Сергея Светлана Ющенко объяснила, что речь шла не о простой свадьбе, а публичной. Она даже к чему-то обязывала пары.

Тот день действительно запомнили – были вспышки фотокамер, интервью, почетные гости из столицы и взгляды сотен горожан.

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Ко дню свадьбы пара встречалась всего четыре с половиной месяца. Она была еще курсанткой, а он – сотрудником Академии пенитенциарной службы.

Женитьба стала неожиданностью для родителей

В то же время скорое бракосочетание пары стало неожиданностью и для их родителей.

"Родители были в шоке. Они не думали, что это все будет так быстро, но также сказали, что такой шанс нельзя упускать. Все на самом деле были рады", – вспомнил муж Натальи, сотрудник Академии Государственной пенитенциарной службы Сергей Тураш.

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За все годы совместной супружеской жизни Наталья и Сергей ни разу не пожалели, что 5 лет назад поженились на скорую руку. И уверены – это любовь.

Мы дышим в одном направлении, мы делаем многие вещи одинаково. Наверное, именно поэтому он выбрал меня и уже не первый год мы вместе,

– сказала Наталья Тураш.

"Все быстро, но мы ни о чем не жалеем. 14 февраля уже 5 лет, вот еще растет маленький член семьи. Все хорошо", – добавил Сергей Тураш.

Супруги воспитывают сына

Сейчас семья пенитенциариев воспитывает маленького сына – Анатолия. Супруги уверены: испытание на прочность их семья прошла.

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Коллега Натальи и Сергея Светлана Ющенко отметила, что прожив 5 лет, в 2022 году супруги будут праздновать свою "деревянную свадьбу". Соответственно, это является свидетельством того, что это было правильное и ответственное решение.

Кроме Натальи и Сергея, 5 лет назад брак за сутки зарегистрировали еще две пары черниговцев. Одна из них – также семья пенитенциариев. Сегодня все 3 пары счастливо живут в браке и готовы делиться своими рецептами супружеской жизни.