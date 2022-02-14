До цього пара зустрічалася, але весілля планували не раніше, ніж за пів року, інформує 24 канал. Швидко відгуляти весілля навіть не думали.

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До весілля – зустрічалися 4 з половиною місяці

"Нам повідомили, що є такий пілотний проєкт "Шлюб за добу". Ми погодились зробити сам розпис саме 14 лютого – до Дня всіх закоханих", – розповіла дружина, співробітниця Академії Державної пенітенціарної служби Наталія Тураш.

Колега Наталії та Сергія Світлана Ющенко пояснила, що мовилося не про просте весілля, а публічне. Воно навіть до чогось зобов'язувало пари.

Той день дійсно запам'ятали – були спалахи фотокамер, інтерв'ю, почесні гості зі столиці та погляди сотень містян.

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До дня весілля пара зустрічалася всього чотири з половиною місяці. Вона була ще курсанткою, а він – співробітником Академії пенітенціарної служби.

Одруження стало несподіванкою для батьків

Водночас швидке одруження пари стало несподіванкою й для їхніх батьків.

"Батьки були в шоці. Вони не думали, що це все буде так швидко, але також сказали, що такий шанс не можна втрачати. Всі насправді були раді", – пригадав чоловік Наталії, співробітник Академії Державної пенітенціарної служби Сергій Тураш.

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За всі роки спільного подружнього життя Наталія та Сергій жодного разу не пошкодували, що 5 років тому одружилися нашвидкуруч. І певні – це таки кохання.

Ми дихаємо в одному напрямку, ми робимо більшість речей однаково. Напевно, саме тому він обрав мене і вже не перший рік ми разом,

– сказала Наталія Тураш.

"Все швидко, але ми ні про що не жаліємо. 14 лютого – уже 5 років, он ще росте маленький член родини. Все добре", – додав Сергій Тураш.

Подружжя виховує сина

Наразі родина пенітенціаріїв виховує маленького сина – Анатолія. Подружжя впевнене: випробування на міцність їхня сім'я пройшла.

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Колега Наталії та Сергія Світлана Ющенко зазначила, що проживши 5 років, у 2022 році подружжя святкуватиме своє "дерев'яне весілля". Відповідно, це є свідченням того, що це було правильне й відповідальне рішення.

Окрім Наталії та Сергія, 5 років тому шлюб за добу зареєстрували ще дві пари чернігівців. Одна з них – також родина пенітенціаріїв. Сьогодні всі 3 пари щасливо живуть у шлюбі й готові ділитися своїми рецептами подружнього життя.