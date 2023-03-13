Всегда был впереди: история командира Назаренко, спасшего дивизион ценой собственной жизни

Почти год назад, 28 марта 2022, военнослужащий Анатолий Назаренко из Хмельницкого погиб в боях за Харьковщину. Выполняя свое боевое задание, он защитил личный состав своего подразделения от вражеской атаки и обеспечил передислокацию артиллерийского дивизиона, пожертвовав своей жизнью.

Дома Назаренко ждали жена, дочь, сын и внучка. "У меня были лучшие 33 года семейной жизни, это была действительно большая и искренняя любовь", – рассказала супруга погибшего офицера Наталья Назаренко.

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Назаренко наградили посмертно

Анатолий родился в семье военного и пример отца сыграл свою решающую роль. Он решил поступить в Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище им. маршала артиллерии М.Д. Яковлева.

Получив по окончании вуза лейтенанта, Назаренко с 1989 до 2000 годов занимал должности от начальника разведки штаба противотанкового дивизиона до командира артиллерийского дивизиона.

Мужчина служил в Германии, а также работал юристом в банке в Хмельницком. Кроме того, работал методистом научно-методического центра профессионального развития педагогических работников Областного института последипломного педагогического образования.

Преподавал предмет "Защита Украины", проводил всеукраинскую детско-юношескую военно-патриотическую игру "Сокол" ("Джура").



Воина наградили посмертно / Фото "Факты"

Родные погибшего военного рассказали, что он также учительствовал в Иванковецком лицее.

По словам родных, Анатолий Назаренко любил готовить, устраивал сюрпризы в виде вкусных и романтических ужинов. Мужчина мечтал достроить дом и собрать в нем всю семью.

25 февраля 2022 года Анатолий Назаренко был мобилизован в ряды ВСУ в третью танковую бригаду. Занимал должность командира вновь воинской части гаубического самоходно-артиллерийского дивизиона отдельной танковой бригады Корпуса резерва Сухопутных войск ВСУ.

Дочь военного Елена Слободянюк рассказала, что отец постоянно звонил по телефону с передовой, записывал видео и голосовые сообщения для внучки и так ждал рождения внука, однако не дождался.

Последнее сражение офицер принял 28 марта 2022 года. Командир тогда обеспечил организованную передислокацию артиллерийского дивизиона из-под вражеских обстрелов и авиаударов.

"Тогда пострадали во время маневра всего 4 человека. Из них погиб только командир – наш отец. Артиллерийский дивизион не потерял управление и боеспособности после боевого столкновения из-за четких и профессиональных действий папы, который до последнего руководил подразделением и оставался на поле боя", – рассказал. Роман, сын погибшего воина.



Воина похоронили в Хмельницком / Фото "Факты"

Похоронили героя с военными почестями в Хмельницком. Приказом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного подполковнику присвоено очередное воинское звание полковник посмертно.

Указом Президента Украины за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, он награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).