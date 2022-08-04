Родные бойцов требовали от Международного комитета Красного Креста и ООН выполнения их общеизвестных обязательств и гарантий. Они дали их бойцам после выхода с "Азовстали".

Важно Погибших больше, чем в первом списке – экс-командир полка о трагедии в Еленовке

Требования родных бойцов

Участница акции Вероника Мишаева подчеркнула, что родные требуют, чтобы международные организации отреагировали и хотя бы как-то участвовали в прописанных международным правом процессах.

Согласно информации разведки, военнопленных пытали перед казнью в Еленовке. Их допрашивали боевики совместно с представителями ЧВК "Вагнер" и ФСБ. Организаторы акции подчеркивают, что этими допросами оккупанты пытались заставить бойцов сниматься в пророссийских репортажах и брать на себя вину за якобы совершенные ими преступления.

Акция в Киеве: смотрите видео



Акция в Киеве / Фото "Суспільне"

Бойцов казнили показательно, чтобы скрыть условия содержания и следы пыток, – добавляют организаторы.

На Софийской площади собралось немало людей. Они скандировали "спасти наших Героев" и "россия – террорист".



На демонстрацию пришли многие люди / Фото "Суспільне"



Родные требовали признать россию страной-террористом / Фото "Суспільне"

Убийство пленных в Еленовке: что известно

29 июля российские СМИ писали об атаке на колонию в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных с "Азовстали". Заявили о гибели более 40 украинских пленных и ранении более 130-ти.

По предварительным выводам экспертов, россияне применили во время теракта в Еленовке термобарическое оружие. оккупанты традиционно перекидывали вину на ВСУ.

Красный Крест попросил доступ к месту трагедии. Однако россия не позволила.

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