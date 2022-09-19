Делегация Ассоциации семей защитников "Азовстали" и полка "Азов" провела встречу с представителями Международного комитета Красного Креста в Вашингтоне. В рабочей поездке также приняли участие вернувшиеся из плена бойцы "Азова".

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"Так, делегация в составе Екатерины Прокопенко, Юлии Федосюк, Аллы Самойленко, Георгия Купарашвили, Владислава Жаворонка и Артура Липки провела встречу с представителями Международного комитета Красного Креста в Вашингтоне", – рассказали в Ассоциации.

О чем говорили на встрече

От имени Красного Креста украинцев принял региональный представитель делегации МККК в США и Канаде Патрик Гамильтон. На встрече родные попросили создать миссию, чтобы посетить места содержания военных. Также к Гамильтону обратились с просьбой расследовать теракт в Еленовке и вернуть Украине тела погибших.

Пока для защитников в плену нужно передать гуманитарную помощь. В частности, теплые вещи. В Ассоциации отметили, что россияне не обеспечивают должного содержания и ухода за военными. Кроме того, враги захватили беременных.

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Патрик Гамильтон и другие представители МККК пообещали не останавливать свои попытки получить доступ к пленным героям "Азовстали" и выполнить свои обязательства согласно международным конвенциям, – сообщили родные защитников.

Гамильтон обещал помочь наладить коммуникацию между семьями защитников Мариуполя и киевским филиалом Красного Креста.

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