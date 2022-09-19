Делегація Асоціації родин захисників "Азовсталі" та полку "Азов" провела зустріч із представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста у Вашингтоні. У робочій поїздці також взяли участь бійці "Азову", які повернулися з полону.

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"Так делегація у складі Катерини Прокопенко, Юлії Федосюк, Алли Самойленко, Георгія Купарашвілі, Владислава Жайворонка та Артура Липки провели зустріч з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста у Вашингтоні", – розповіли в Асоціації.

Про що говорили на зустрічі

Від імені Червоного Хреста українців прийняв регіональний представник делегації МКЧХ в США та Канаді Патрік Гамільтон. На зустрічі рідні попросили створити місію, щоб відвідати місця утримання військових. Також до Гамільтона звернулися з проханням розслідувати теракт в Оленівці та повернути Україні тіла загиблих.

Наразі для захисників у полоні потрібно передати гуманітарну допомогу. Зокрема, теплі речі. У Асоціації наголосили, що росіяни не забезпечують належного утримання та догляду за військовими. Крім цього, вороги захопили вагітних.

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Патрік Гамільтон та інші представники МКЧХ пообіцяли не зупиняти свої спроби отримати доступ до полонених героїв "Азовсталі" та виконати свої зобов’язання згідно з міжнародними конвенціями, – повідомили рідні захисників.

Додали, що Гамільтон обіцяв допомогти налагодити комунікацію між родинами захисників Маріуполя та київським філіалом Червоного Хреста.

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