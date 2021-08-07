Родные жертв теракта 11 сентября обратились к Байдену: просят рассекретить документы

Семьи жертв теракта 11 сентября перед 20 годовщиной со дня трагедии обратились к Джо Байдену. Люди подписали письмо с требованием, чтобы американский президент не посещал мероприятия чтения памяти погибших, если не рассекретит документы об обстоятельствах теракта.

Соответствующее письмо подписали 1800 человек. Родные жертв просят открыть секретные данные, ведь считают, что к этой катастрофе причастны чиновники из Саудовской Аравии.

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К Байдену обратились семьи жертв теракта 11 сентября

Если Байден не согласится рассекретить информацию о теракте, который произошел еще 20 лет назад, то, по мнению адресантов, он не будет иметь права посетить мемориальные мероприятия. Они состоятся 11 сентября в Нью-Йорке, Вирджинии и Пенсильвании – в местах, где произошли атаки.

Мы не можем честно и почитая погибших, больных и раненых, приветствовать президента на наших священных землях, пока он не выполнит свое обязательство,

– говорится в письме.

Родные погибших считают, что информацию о теракте не разглашали в течение многих лет из-за содействия этому многочисленных администраций, Минюста и ФБР. Предыдущие главы США – Дональд Трамп, Барак Обама и Джордж Буш – не рассекретили документы, аргументируя это беспокойством за национальную безопасность.

"20 лет спустя просто нет причин сохранять эту информацию в секрете", – отметили семьи жертв. Они заключили, что если президент Байден откажется от своих обязательств, то они будут вынуждены публично выступить против участия его администрации в церемониях 11 сентября.

Теракт 11 сентября в США: коротко

11 сентября 2001 года в США произошел самый масштабный теракт в истории человечества, в результате которого погибли 2 977 человек.

Террористы захватили самолеты рейса 11 American Airlines и рейса 175 авиакомпании United Airlines, направили оба лайнера в северную и южную башни комплекса Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Это привело к тому, что башни-близнецы обрушились.

Третий самолет угонщики направили на здание Пентагона. В то же время пассажиры и команда четвёртого авиалайнера атаковали похитителей и довели самолет до катастрофы в безлюдном поле.

Ответственными за атаки являются организации Аль-Каида. Исполнителями были 19 человек, из них 15 – подданные Саудовской Аравии.

Источник: Википедия