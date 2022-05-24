Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Она отметила, что говорится о Сергее Максимове.

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Оккупант является командиром 138 отдельной мотострелковой бригады 6 общевойсковой армии Западного военного округа вооруженных сил России.

"По иронии судьбы, родился полковник в Ужгороде на Закарпатье. Убивать украинцев прибыл в Харьковскую область. В его подчинении находились артиллерийские и ракетные дивизионы с вооружением", - заявила Венедиктова.

Знали, что военных объектов нет

По словам генпрокурорки, в настоящее время агрессора подозревают в нарушении законов войны, объединенных с умышленным убийством. Командир Максимов 26 марта приказал своим солдатам из огнеметного огня "ТОС-1 Буратино" строить по домам людей в селениях Мала Рогань и Ольховка. Это установили прокуроры Харьковской областной прокуратуры и следователи СБУ.

Венедиктова подчеркнула, что кафиров точно было известно, что на территории этих населенных пунктов нет никаких военных объектов. Они специально выпускали огонь зажигательными снарядами по жилым массивам.

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Убили ребенка

Русские повредили ряд жилых построек, Малороганский лицей и молокозавод. Минно-взрывные травмы получила 13-летняя девочка. Ребенок умер от них в больнице через несколько дней.

Венедиктова просит всех, кто узнал Максимова и располагает дополнительной информацией о нем, обратиться в Харьковскую областную прокуратуру. Она рассказала, что из-за сложной ситуации в регионе не работают горячие линии областной прокуратуры. Информацию просят сообщать через единственный доказательный хаб на сайте офиса Генерального прокурора.

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Украинцы ликвидировали одного из вражеских полковников

В российском городе Кострома сообщили, что в Украине убит полковник Алексей Смирнов. Он был начальником связи 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ. Россияне не отмечают, как именно ликвидировали Смирнова, но называют его героем и даже посмертно наградили орденом "Мужества".