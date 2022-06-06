Об этом говорится в разговоре оккупанта со своей женой, которую перехватили сотрудники Службы безопасности Украины. Российские захватчики свозят награбленное к своим родным, а те перепродают украденные вещи.

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Судя по этому разговору, российские кафиры не могут прожить и дня, чтобы чего-то не украсть или не уничтожить. Во время разговора жена жалуется своему мужу, что какой-то "х**н" дважды забирал вещи, которые якобы должны остаться. Потому ему нужно с этим разбираться.

Российские захватчики воруют все, что только могут. В разговоре можно услышать, что они намародерили микроволновку, вентилятор, кофеварку, мультиварку, четыре телевизора и другую бытовую технику.

В Службе безопасности Украины иронически относятся к этим кражам. Они только демонстрируют, насколько же россияне жалки – убивают, издеваются, насилуются, пытают людей из соседнего государства, чтобы украсть микроволновку или кофеварку.

Судя по всему, россияне и дня не могут прожить, чтобы не украсть даже по второму кругу. Очевидно, таким образом спешат набрать для себя и своих отпрысков. Потому что, учитывая санкции, все эти товары скоро снова станут предметом роскоши в России, – иронизируют в Службе безопасности Украины.

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С каждым днем российских оккупантов все убывает на украинской земле – Вооруженные Силы Украины эффективно уничтожают захватчиков. За стиральные машины, микроволновки, кофеварки, телевизоры и холодильники россияне уже отдали 31 250 жизней . Такие данные приводит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Количество уничтоженных оккупантов ориентировочно, ведь продолжаются интенсивные боевые действия. Сейчас сложно подсчитать конкретное количество потерь противника.

Кроме того, российская техника живет недолго на украинской земле. С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 1386 танков, 3400 единиц боевых бронированных машин, 690 артиллерийских систем, 207 реактивных систем залпового огня, 96 средств противовоздушной обороны. Больше статистики можно просмотреть по ссылке .

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