Люди вышли на очередной протест под Офисом Президента. Родственники пленных, которые находятся на оккупированных территориях, хотят, чтобы власть услышала их обращения, и родные вернулись в Украину.

Как сообщает 24 канал, люди также требуют, чтобы власть возобновила выплаты госпомощи семьям заложников и политзаключенных на оплату адвокатов и продуктов и медикаментов для отправки украинцам в тюрьмы Кремля.

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В акции приняли участие родственники политзаключенных Кремля – людей, которых посадили за политическую позицию в РФ или оккупированном Крыму. Также протестуют и родственники пленных, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и родственники без вести пропавших украинцев.

Цель и требования участников акции протеста

Людмила Шумкова, тетя политзаключенного Кремля Александра Шумкова отметила, что целью акции является привлечь внимание со стороны власти. Ведь несмотря на многочисленные обращения от родственников пленных, общественных организаций, Офис Президента не реагирует никоим образом.



Акция протеста под Офисом Президента / Скриншот с видео

Она подчеркнула, что родственники пленных хотят встречи с президентом. И настаивают, чтобы начала работу робочая группа, в которую входят представители родственников политзаключенных Кремля, родственников пленных на территоии Донецка и Луганска, а также родственники без вести пропавших.

Мы хотим коммуникации с Офисом Президента по этому вопросу. Президент нас не слышит. Мы слышим только его заявления в СМИ, что переговоры не прекращаются, или что будут продолжены после эпидемии,

– отметила Людмила Шумкова.



Родственники пленных требуют, чтобы власть услышала их обращение / Скриншот с видео