Люди вийшли на черговий протест під Офісом Президента. Родичі полонених, які перебувають на окупованих територіях, хочуть, щоб влада почула їхні звернення, і рідні повернулися в Україну.

Як повідомляє 24 канал, люди також вимагають, аби влада поновила виплати держдопомоги родинам заручників та політв'язнів на оплату адвокатів та продуктів і медикаментів для відправки українцям в тюрми Кремля.

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В акції взяли участь родичі політв'язнів Кремля – людей, яких ув'язнили за політичну позицію в РФ чи окупованому Криму. Також протестують і родичі полонених, які перебувають на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, і родичі безвісти зниклих українців.

Мета і вимоги учасників акції протесту

Людмила Шумкова, тітка політв'язня Кремля Олександра Шумкова, відзначила, що метою акції є привернути увагу з боку влади. Адже попри численні звернення від родичів полонених, громадських організацій, Офіс Президента не реагує жодним чином.



Акція протесту під Офісом Президента / Скриншот з відео

Вона наголосила, що родичі полонених хочуть зустрічі з президентом. І наполягають, аби розпочала роботу робоча група, в яку входять представники родичів політв'язнів Кремля, родичів полонених на території Донецька і Луганська, а також родичі безвісти зниклих.

Ми хочемо комунікації з Офісом Президента з цього питання. Президент нас не чує. Ми чуємо тільки його заяви у ЗМІ, що перемовини не припиняються, або що будуть продовжені після епідемії,

– зазначила Людмила Шумкова.



Родичі полонених вимагають, аби влада почула їхнє звернення / Скриншот з відео