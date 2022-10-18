Не утихают разговоры о том, кого в Украине могут призывать на службу. Например, будут ли мобилизовать студентов, женщин и другие группы лиц.
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Что известно из закона о военной службе
Еще 29 июля на заседании парламент принял в целом два закона об отсрочке от призыва для отдельных категорий людей. Около 280 нардепов проголосовали за то, что могут отсрочить прохождение службы:
- граждане, чьи родные погибли на войне;
- научно-педагогических работников, независимо от ученой степени.
Объяснительные записки к законам
В пояснительной записке к тогда еще законопроекту было указано, почему депутаты принялись за рассмотрение предложения об отсрочке для родственников погибших воинов.
Закон разработан в связи с необходимостью предусмотреть положения, позволяющие лицам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести не только во время проведения антитеррористической операции, а также во время ООС и военного положения. Поскольку риски погибнуть и пропасть без вести существуют как во время операции Объединенных сил, так и во время действия военного положения,
– говорится в документе.
А вот целью принятия решения об отсрочке от призыва ученых есть то, что государство хочет сохранить педагогический (преподавательский – 24 канал) и научно кадровый потенциал Украины.
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Напомним, ранее 24 канал подробно писал о том, кто и где может вручать повестки. Также в материале указано, какие виды повесток существуют и что у них должно быть указано.
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