Не вщухають розмови про те, кого в Україні можуть призивати на службу. Наприклад, чи мобілізовуватимуть студентів, жінок та інші групи осіб.

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Що відомо зі закону про військову службу

Ще 29 липня на засіданні парламент ухвалив в цілому два закони про відстрочку від призову для окремих категорій людей. Близько 280 нардепів проголосували за те, що можуть відтермінувати проходження служби:

громадяни, чиї рідні загинули на війні;

науково-педагогічних працівників, незалежно від наукового ступеня.

Пояснювальні записки до законів

У пояснювальній записці до тоді ще законопроєкту було вказано, чому депутати взялися за розгляд пропозиції про відстрочку для родичів загиблих воїнів.

Закон розроблено у зв'язку із необхідністю передбачити положення, які б дозволяли особам, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти не тільки під час проведення антитерористичної операції, а також під час ООС та під час дії воєнного стану. Оскільки ризики загинути та пропасти безвісти існують як під час операції Об’єднаних сил, так і під час дії воєнного стану,

– йдеться у документі.

А ось метою ухвалення рішення про відтермінування від призову науковців є те, що держава хоче зберегти педагогічний (викладацький – 24 канал) та науково кадровий потенціал України.

Зверніть увагу! На відстрочку можуть претендувати наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, якщо вони працюють у наукових установах, закладах вищої, фахової передвищої, професійної чи загальної середньої освіти. Важливо, щоб це було основне їхнє місце роботи за не менше ніж 0,75 ставки.

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Нагадаємо, раніше 24 канал детально писав про те, хто і де може вручати повістки. Також у матеріалі зазначено, які види повісток існують та що у них має бути вказано.

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