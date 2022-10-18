Не вщухають розмови про те, кого в Україні можуть призивати на службу. Наприклад, чи мобілізовуватимуть студентів, жінок та інші групи осіб.
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Що відомо зі закону про військову службу
Ще 29 липня на засіданні парламент ухвалив в цілому два закони про відстрочку від призову для окремих категорій людей. Близько 280 нардепів проголосували за те, що можуть відтермінувати проходження служби:
- громадяни, чиї рідні загинули на війні;
- науково-педагогічних працівників, незалежно від наукового ступеня.
Пояснювальні записки до законів
У пояснювальній записці до тоді ще законопроєкту було вказано, чому депутати взялися за розгляд пропозиції про відстрочку для родичів загиблих воїнів.
Закон розроблено у зв'язку із необхідністю передбачити положення, які б дозволяли особам, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти не тільки під час проведення антитерористичної операції, а також під час ООС та під час дії воєнного стану. Оскільки ризики загинути та пропасти безвісти існують як під час операції Об’єднаних сил, так і під час дії воєнного стану,
– йдеться у документі.
А ось метою ухвалення рішення про відтермінування від призову науковців є те, що держава хоче зберегти педагогічний (викладацький – 24 канал) та науково кадровий потенціал України.
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Нагадаємо, раніше 24 канал детально писав про те, хто і де може вручати повістки. Також у матеріалі зазначено, які види повісток існують та що у них має бути вказано.
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