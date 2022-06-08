Власти Луганщины делают все возможное для того, чтобы спасти людей из-под обстрелов российских оккупантов. Враг не прекращает бить по мирным населенным пунктам и пытаться продвинуться к административным границам области.

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Удачная эвакуация людей из Луганщины

Как сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, с территории Луганской области удалось эвакуировать 40 человек. В частности, как можно дальше от опасности вывезли шестерых жителей Врубовки и 34 жителей Лисичанска (среди них один ребенок).

К счастью, эвакуационные автомобили под обстрелы не попали. Также удалось ввезти гуманитарные грузы. С каждым днем желающих уехать в глубь Украины все больше, ведь обстрелы очень интенсивные.

Родственники северодончан просят об эвакуации горожан, однако из областного центра она пока невозможна. Бои продолжаются внутри города. К сожалению, когда выезд еще не был, желающих эвакуироваться было не так много. В общине ныне остается до 15 тысяч жителей,

– сообщил Гайдай.

Ситуация в Луганской области: коротко о главном

Российские кафиры продолжают штурмовать Северодонецк, в городе продолжаются интенсивные бои. Враг хочет захватить город до 10 июня, но ВСУ сдерживают его продвижение.

Также россиянам не удается воплотить свой план по отрезанию трассы Лисичанск – Бахмут. Вражеская артиллерия не прекращает обстрелы мирных городов и сел.

Война России с Украиной: последние новости

Россияне продолжают работу по уничтожению доказательств своих преступлений в Мариуполе. Они разбирают завалы разбомбленных ими многоэтажек, под завалами находят десятки тел мирных украинцев. Многие тела российские кафиры выбрасывают прямо на мусорную свалку.

Россияне начинают бомбить Украину старыми боеприпасами. Как сообщили в Министерстве обороны, кафиры произвели обстрел с территории Ростовской области старыми советскими ракетами. Ранее звучала информация о том, что у кафиров заканчивается ресурс новейшего оружия, поэтому они будут привлекать подержанную технику и боеприпасы.

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