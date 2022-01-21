Роды во время тура по Европе: украинцы получили огромный счет от немецкой клиники

Во время новогоднего тура по Европе у украинки из Херсона начались роды. Она родила в немецкой клинике, за что получила "космический счет".

За роды украинцам выставили счет – 90 тысяч евро. Однако супругам повезло – роды принимала украинка, которая вместе с мужем организовала сбор средств для земляков.

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Схватки начались по дороге в Прагу

Супруги из Херсона перед Новым годом поехали в тур по Европе. Женщина была на 7 месяце беременности. После празднования Нового года в Париже пара автобусом отправилась в Прагу.

Во время переезда, неподалеку от немецкого города Амбер, у украинки начались схватки. автобус остановили на заправке и вызвали медиков. За роженицей прилетел медицинский вертолет с медицинской бригадой. Женщина родила девочку.

Однако стоимость родов получилась немалой – 35 тысяч евро. Кроме того, супругам выставили счет за медицинский вертолет – 10 тысяч евро, и за пребывание в больнице, а новорожденной в реанимации – 1 500 евро ежедневно.

Страховка не покрывала роды

Страховка для беременных покрывает риски, которые могут случиться во время поездки, но не роды. Более того, она актуальна до 28 недели беременности. Украинка родила на 30-й неделе.

Супруги были ошеломлены суммой, которую им озвучили в клинике. К счастью, акушерка, принимавшая роды, украинка Наталья Штефьюк решила помочь землякам. Вместе с мужем они организовали сбор средств для супругов.

Местные власти Амберга решили пойти на встречу.м Поэтому счета оплатят из местного бюджета. Однако в комитете туризма Украины отметили, что такие случаи, скорее, исключение, чем правило. Поэтому перед поездкой украинцам рекомендуют подробно изучать документы, особенно страховки.

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