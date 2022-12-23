Об этом на стриме с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал. Известно, что пострадали и другие участники "мероприятия". Там они праздновали день рождения Рогозина.
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Кто мог "слить" данные о Рогозине
Как писали впоследствии в телеграмм-канале Рогозина, кто-то якобы "слил" информацию, что в этот момент в ресторане находилась такая компания. По словам Арестовича, всякое могло произойти.
В среде оккупантов и коллаборантов действуют совершенно дикие моральные принципы. Поэтому вполне вероятно, что "слить" информацию мог кто-нибудь из неприглашенных или просто обиженных на Рогозина и компанию.
Система царствующих в этой среде нравов еще не такое допускает. Кто-то мог сдать, навести. Это мог быть кто-нибудь из неприглашенных или просто обиженных. Или кто-то из тех, кто давно хотел изменить так называемое "правительство" донецких боевиков,
– отметил Арестович.
Кто мог "слить" данные о Рогозине: смотрите видео
Он не знает, кто именно "слив" информацию о праздновании Рогозина. Но помнит случаи, когда сами россияне делились с украинцами данными о кадыровских подразделениях во время полномасштабного вторжения.
Рогозина ранили в Донецке
- Вечером 21 декабря в оккупированном Донецке произошел взрыв в ресторане "Шеш-Бэш". Там же бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин праздновал свой день рождения. Его ранило. Известно об осколочных ранениях головы, бедра и ягодиц.
- Врачи не решились оперировать Рогозина в Донецке, поэтому перевезли в Ростов-на-Дону, где его тоже не оперировали. Сейчас в кругах оккупантов говорят о его тяжелом состоянии. Рогозина планируют перевезти в Москву, но пока не могут якобы из-за нелетной погоды.
- Стало известно, что при обстреле погибли 2 человека и еще 5 пострадали.