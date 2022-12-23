Про це на стрімі з Марком Фейгіним розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, передає 24 канал. Відомо, що постраждали й інші учасники "дійства". Там вони нібито святкували день народження Рогозіна.
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Хто міг "злити" дані про Рогозіна
Як писали згодом в телеграм-каналі Рогозіна, хтось нібито "злив" інформацію, що в цей момент у ресторані перебувала така компанія. За словами Арестовича, всяке могло статися.
В середовищі окупантів та колаборантів діють абсолютно дикі моральні принципи. Тому цілком ймовірно, що "злити" інформацію міг хтось із незапрошених або просто ображених на Рогозіна і компанію.
Система звичаїв, яка царює в цьому середовищі, ще не таке допускає. Хтось міг здати, навести. Це міг бути хтось із незапрошених чи просто ображених. Чи хтось з тих, хто давно хотів змінити так званий "уряд" донецьких бойовиків,
– зазначив Арестович.
Хто міг "злити" дані про Рогозіна: дивіться відео
Він не знає, хто саме "злив" інформацію про святкування Рогозіна. Але пам'ятає випадки, коли самі росіяни ділилися з українцями даними щодо кадирівських підрозділів під час повномасштабного вторгнення.
Рогозіна поранили в Донецьку
- Увечері 21 грудня в окупованому Донецьку стався вибух в ресторані "Шеш-Беш". Саме там колишній глава "Роскосмосу" Дмітрій Рогозін святкував свій день народження. Його поранило. Відомо про осколкові поранення голови, стегна та сідниць.
- Лікарі не наважилися оперувати Рогозіна в Донецьку, тому перевезли до Ростова-на-Дону, де його також не оперували. Зараз в колах окупантів говорять про його тяжкий стан. Рогозіна планують перевезти в Москву, але поки що не можуть нібито через нельотну погоду.
- Стало відомо, що під час обстрілу загинули 2 людей та ще 5 постраждали.