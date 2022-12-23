Як повідомляють російські ЗМІ, Рогозіна перевезуть до Москви, де консиліум лікарів вже ухвалюватиме рішення про необхідну медичну допомогу. Напередодні лікарі так званої "ДНР" повідомили, що уламок міни у стегні Рогозіна "не підлягає вилученню", пише 24 канал.

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У Москві зберуть консиліум лікарів

Помічник ексглави "Роскосмосу" сказав, що лікарі в Донецьку і Ростові-на-Дону "не наважилися робити операцію" пораненому Рогозіну через її складність.

Тому його перевезуть до Москви, де консиліум лікарів вже буде ухвалювати рішення про надання необхідної медичної допомоги.

У Рогозіна додалось тепер ще й поранення шийного хребця. Поки довезуть до Москви, виявиться, що йому відірвало ногу до самої шиї,

– прокоментував ситуацію Сергій Стерненко.

Варто зазначити, що раніше з міркувань безпеки всіх постраждалих після обстрілу доставили в різні лікарні. При чому сам Рогозін "відмовився виїжджати з Донецька, поки стан інших поранених не стабілізується".

Стан здоров'я Рогозіна погіршився

Зрадник Олег Царьов у себе в соцмережах заявив, що стан Рогозіна у порівнянні з попереднім днем різко погіршився. Снарядом зачепило і його дружину – у неї нібито важка контузія.

Син Рогозіна Олексій спробував відразу ж спростувати інформацію, заявивши, що "усі, хто постраждав 21 грудня в результаті обстрілу ЗСУ готелю в Донецьку, перебувають під наглядом висококваліфікованих донецьких і ростовських лікарів".

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