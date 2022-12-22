Вибухова вечірка: Рогозін заявив про смерть свого помічника внаслідок прильоту по ресторану

Про це Рогозін розповів на своїй сторінці в одній із соцмереж, повідомляє 24 канал. Він переконує, що жодного банкету не планували.

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Внаслідок обстрілу "бойовий товариш" Рогозіна став "вантажем 200"

Рогозін розповів, що зранку 21 грудня брав участь у підготовці окупантів снайперської групи "Барс-11". Після цього разом з командиром загарбників і його військовим радником він поїхав у готель на околиці Донецька. Там поплічник Кремля живе останні 2 місяці.

"У цьому готелі завжди було багато народу, попри війну люди відзначали свої свята. Вхід до готелю був із торця будівлі, це давало змогу нашій групі приїжджати і їхати, не привертаючи уваги постояльців і відвідувачів", – додав Рогозін.

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За його словами, повернувшись у готель, усі переодягнулися. Після цього ексглава Роскосмосу спустився вниз, щоб зустріти окупаційного прем'єра квазіреспубліки на Донбасі й так званого голову Горлівки.

Мужики хотіли мене привітати з днем народження. Звісно, жодних банкетів заплановано не було, оскільки це завжди підвищений ризик. Приблизно через 10 хвилин після прибуття прем'єра ДНР стався перший вибух. Потім ще кілька прильотів. Били точно і цілеспрямовано,

– бідкається посіпака Путіна.

Внаслідок обстрілу загинув "бойовий товариш і помічник" Рогозіна Міхаіл Бридасов. Донедавна він був ворожим офіцером спецпризначенців.

"Решта хлопців із нашої групи також зазнали поранень різної тяжкості. Троє з них у важкому стані. Молюся за їхнє одужання. У мене осколок пробив праве передпліччя і встромився в шийний хребець. Лікарі думають, чи варто і як оперувати. Як одужаю, повернуся на фронт. Помщуся за хлопців", – підсумував ексглава Роскосмосу.



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Інша версія обстрілу

Представник депутата Держдуми Олексія Журавльова, який разом із Рогозіним перебував у донецькому ресторані "Шеш-Беш" під час обстрілу, розповів свою версію подій.

За його словами, вибухи пролунали через 10 хвилин після того, як туди приїхала окупаційна влада. На "гостей" очікував фуршет у честь дня народження Рогозіна. Окупанти переконані, що це була диверсія.

Своєю чергою, ватажок донецьких бойовиків Дєніс Пушилін повідомив, що унаслідок обстрілу загинули двоє людей, а ще шестеро зазнали поранень.