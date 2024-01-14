Этому сообщение в своем телеграме посвятил бывший генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он пожаловался своим подписчикам на то, что в ВСУ резко возросло количество дронов. Жаловался, что у нашей армии есть отделение операторов дронов чуть ли не в каждом пехотном взводе, передает 24 Канал.

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FPV-дроны досаждают российским захватчикам

На фоне увеличения FPV-дронов, которыми бьют наши военные, Рогозин жаловался на спекулянтов из России. Они в несколько раз удорожают изделия, которые должны идти на фронт. Само собой, им он в своем телеграме угрожал расстрелом.

Итак, Рогозин жалуется на "карусель украинских дронов" по всему Запорожскому фронту. По его словам, они незаметны. Но оккупанты, как только попадают в прифронтовую деревню, словно оказываются в осином гнезде. Ибо "вокруг них все жужжит".

У въезда в воздухе дежурят FPV-дроны противника. Попарно. Один сразу атакует, другой фиксирует поражение и атакует спешащих на помощь пострадавшему,

– жалуется Рогозин.

Говорит, что накануне наши военные атаковали соседнее подразделение врага. И что за каких-то 30 минут прилетело 25 дронов-камикадзе, 14 из которых преследовали одну БМП.

Если для них цена цели выше потери двух десятков FPV-дронов, они их не жалеют. И они у них есть чрезмерно,

– не мог прекратить истерику Рогозина.

По его словам, из-за работы дронов-камикадзе российские бойцы не имеют возможности провести ротацию на позициях на Запорожском направлении. Следовательно, он заявил, что войскам так называемой "второй армии мира" необходимо из затруднительного положения выбираться. И что им следует позаботиться о разработке технического ответа.

"Ротация на позициях становится непростой задачей, мягко говоря. Пользуемся непогодой, но с наступлением холодов она здесь редкость. Подлое солнце светит неумолимо. Короче, нужно реагировать на эту новую действительность, оперативно производить технический ответ", – подчеркнул он.

Вернемся к спекуляциям. По словам Рогозина, войску врага приходится покупать изделия с завышенной в 3 – 4, а то и больше раз, ценой. Он убежден, что причастных к спекуляциям однозначно следует расстреливать.