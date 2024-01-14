Цьому допис у своєму телеграмі присвятив колишній генеральний директор "Роскосмосу" Дмітрій Рогозін. Він поскаржився своїм підписникам на те, що у ЗСУ різко зросла кількість дронів. Нарікав, що у нашого війська є відділення операторів дронів ледь не у кожному піхотному взводі, передає 24 Канал.

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FPV-дрони допікають російським загарбникам

На фоні збільшення FPV-дронів, якими б'ють наші військові, Рогозін скаржився на спекулянтів з Росії. Вони у кілька разів здорожчують вироби, які мають йти на фронт. Ясна річ, що їм він у своєму телеграмі погрожував розстрілом.

Отже, Рогозін бідкається на "карусель українських дронів" по всьому Запорізькому фронту. За його словами, вони непомітні. Але окупанти, щойно потрапляють у прифронтове село, наче опиняються в осиному гнізді. Бо "довкола них усе аж дзижчить".

Біля в'їзду в повітрі чергують FPV-дрони супротивника. Попарно. Один відразу атакує, інший фіксує ураження та атакує тих, хто поспішає на допомогу постраждалому...

– бідкається Рогозін.

Каже, що напередодні наші військові атакували сусідній підрозділ ворога. І що за якихось 30 хвилин прилетіло 25 дронів-камікадзе, 14 з яких переслідували одну БМП.

Якщо для них ціна цілі вища за втрату двох десятків FPV-дронів, вони їх не шкодують. І вони в них є надміру,

– не міг припинити істерику Рогозін.

За його словами, через роботу дронів-камікадзе російські бійці не мають можливості провести ротацію на позиціях на Запорізькому напрямку. Відтак, він заявив, що військам так званої "другої армії світу" необхідно зі скрутного становища вибиратися. І що їм слід потурбуватися про розробку технічної відповіді.

"Ротація на позиціях стає непростим завданням, м'яко кажучи. Користуємося негодою, але з настанням холодів вона тут рідкість. Підле сонце світить невблаганно. Коротше, треба реагувати на цю нову дійсність, оперативно виробляти технічну відповідь", – наголосив він.

Повернімося до спекуляцій. За словами Рогозіна, війську ворога доводиться купляти вироби із завищеною у 3 – 4, а то й більше разів, ціною. Він переконаний, що причетних до спекуляцій, однозначно варто розстрілювати.