Рогозин попал под обстрел во время празднования дня рождения. Почему-то он решил его отмечать в Донецке, и в ресторан, где проходили торжества, изрядно прилетело. Сейчас же в комментарии росСМИ он рассказал, как себя чувствует, сообщает 24 канал.

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Рогозина ждет паралич или не меньшие проблемы

Как заметил оккупант, у него в шейном позвонке застрял обломок. Его размер – 8 на 6 миллиметров.

Если оставить его там, то может быть паралич. Но и вытащить тоже является проблемой,

– жалуется экс-руководитель "Роскомоса".

Что еще известно о ранении экс-главы "Роскосмоса"

В сети распространяют информацию, что он получил ранение в ягодицу. Однако окружение Рогозина эту тему избегает.

В то же время там заявляют, что бывший глава "Роскосмоса" получил контузию и осколочное ранение выше правой лопатки неподалеку от позвоночника. По словам его помощника, говорится о проницаемом ранении.

Врачи квазиреспублики на территории Донецкой области сообщили, что обломок мины в бедре Рогозина "не подлежит извлечению". Впоследствии оккупанта перевели в Москву, где консилиум врачей все же решил делать операцию.

Рогозин получил ранения в Донецке: главное