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Рояль и дорогой подарок: что интересного задекларировал мэр Киева Виталий Кличко

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Кличко заполнил свою декларацию
Кличко заполнил свою декларацию / Фото из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко заполнил свою декларацию. Так, за 2017 год столичный мэр указал доходы в размере более 5 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные электронной декларации Кличко на сайте НАПК.

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Так, Кличко указал в электронной декларации 186 668 гривен зарплаты полученной по основному месту работы в 2017 году. Роялти составлял 4 942 422 гривен, и 212 гривен процентов от вклада в УкрСиббанке.

Кроме того, киевский городской председатель задекларировал подарок в неденежной форме стоимостью 11 630 гривен, который получил в прошлом году от Национального олимпийского комитета Украины.

Таким образом, общий доход Кличко за 2017 год составил 5 140 932 гривен.

Мэр столицы указал в декларации еще почти 8,4 миллиона евро и 697 680 долларов, которые он одолжил третьим лицам. На счетах в банках он держит 1014 евро, более 130 тысяч гривен, 1289 долларов, в частности, наличные средства – 18 100 долларов и 29 500 евро.

Также Кличко задекларировал квартиру в столице общей площадью 251,8 кв.м. В частности, в собственности его жены Натальи Егоровой – жилой дом общей площадью 785,5 кв. м и земельный участок площадью 2500 кв. м. в Вышгородском районе Киевской области.

Кроме того, мэр задекларировал часы, ювелирные изделия, белый рояль, мотоцикл, внедорожники Тoyota Sequoia и Land Rover Discovery, прицеп-платформу и 9 велосипедов.

Теги: Новости политики Новости Украины
Источник: 24 Канал
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