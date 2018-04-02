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Рояль і дорогий подарунок: що цікавого задекларував мер Києва Віталій Кличко

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Кличко заповнив свою декларацію
Кличко заповнив свою декларацію / Фото з відкритих джерел

Міський голова Києва Віталій Кличко заповнив свою декларацію. Так, за 2017 рік столичний мер вказав доходи у розмірі понад 5 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані електронної декларації Кличка на сайті НАЗК.

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Так, Кличко вказав в електронній декларації 186 668 гривень зарплати отриманої за основним місцем роботи у 2017 році. Роялті становив 4 942 422 гривень, та 212 гривень процентів від вкладу в УкрСиббанку.

Окрім того, київський міський голова задекларував подарунок у негрошовій формі вартістю 11 630 гривень, який отримав минулого року від Національного олімпійського комітету України.

Таким чином, загальний дохід Кличка за 2017 рік склав 5 140 932 гривень.

Мер столиці вказав в декларації ще майже 8,4 мільйона євро та 697 680 доларів, які він позичив третім особам. На рахунках в банках він тримає 1014 євро, понад 130 тисяч гривень, 1 289 доларів, зокрема, готівкові кошти – 18100 доларів та 29500 євро.

Також Кличко задекларував квартиру в столиці загальною площею 251,8 кв.м. Зокрема, у власності його дружини Наталії Єгорової – житловий будинок загальною площею 785,5 кв. м і земельна ділянка площею 2500 кв. м. у Вишгородському районі Київської області.

Крім того, мер задекларував годинники, ювелірні вироби, білий рояль, мотоцикл, позашляховики Тoyota Sequoia та Land Rover Discovery, причіп-платформу та 9 велосипедів.

Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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