Об этом преступлении известно мало, ведь оно случилось в оккупации, и по словам жителей поселка, россияне всячески пытались его скрыть. Солдаты окружали улицу Почтовую, где жили Дармобеды и где их убили. Никого не впускали и не выпускали. Местные также говорят, что оккупационные власти на время после трагедии выключили связь в поселке.

Люди убеждены – это сделали, чтобы не позволить распространиться информация о преступлении российских военных. Впрочем, о трагедии стало известно. И она всколыхнула жителей оккупированного селения и многих в Украине. Что произошло на улице Почтовой в ночь с 17 на 18 ноября? Кем были и как жили Дармобеды, убитые русскими солдатами?

Внимание Каждая жертва – не цифра, это люди, – платформа памяти Мемориал собирает истории погибших в войне

Текст подготовлен платформой памяти Мемориал, рассказывающая истории убитых Россией гражданских и погибших украинских военных, специально для 24 канала. Чтобы сообщить данные о потерях Украины – заполняйте формы: для погибших военных да гражданских жертв.

"Дармобедов знали все"

Патронатная воспитательница Елена Швайковская, которая занимается двумя детьми, до недавнего времени, как и семья Дармобед, жила на улице Почтовой в Камыш-Заре. Полгода Швайковская с детьми находилась в оккупированном селении, передавала оттуда данные для ВСУ. А 1 августа ей пришлось уехать. Колобранты, говорит, сдали ее, а еще она волновалась за судьбу детей – россияне угрожали забрать у женщины ее воспитанников. Сейчас Елена волонтерит и помогает ВСУ.

В общей сложности в Камыш-Заре Елена прожила 37 лет. Она вспоминает, как родители Александра Дармобида, Сергей и Светлана, строили в поселке собственный дом, а затем помогали с жильем также сыну и невестке.



Сергей и Светлана Дармобеды, фото из социальных сетей Светланы

Когда Александр и Наталья поженились, они купили молодым земельный участок для застройки. Все вместе, собственными силами, построили дом,

– вспомнила соседка Елена.

Мама Александра до пенсии работала бухгалтером на местном элеваторе, а отец был водителем. У супругов, кроме сына, есть еще дочь Яна.

Елена рассказывает, что Дармобиды были дружеской семьей, в которой не конфликтовали. Родители хорошо воспитали детей, всегда во всем помогали друг другу, вместе работали и отдыхали.



Александр и Наталья Дармобеды, фото из социальных сетей Натальи

Подруга, имя которой не называем из соображений безопасности, знает Александра 20 лет. Вместе учились в одной школе. Женщина говорит, что он был ответственным и серьезным парнем, мог вести за собой людей. Много улыбался, обладал хорошим чувством юмора.

Александр окончил Таврический государственный агротехнологический университет. Там у компании молодежи на вечеринке познакомился со своей женой.

"С Наталией мы позже учились вместе в Бердянске в техникуме. Жили в соседних комнатах в одной секции, дружили. Наталья была хрупкая, веселая, общительная девушка, немного застенчивая. С ней было очень легко. Помню, Саша писал нам письма из армии: мне – дружеские, а Наташе – более личные, потому что она ему нравилась уже тогда… Их чувства были взаимными ", – говорит подруга.

После женитьбы Александр и Наталья Дармобиды решили, что будут проживать в поселке. У них родилось трое детей, однако дочь в месячном возрасте скончалась.

"Это было страшное горе, – говорит соседка Елена. – Они ходили "черные", тяжело пережили эту потерю. Но взяли себя в руки. Воспитали двух сыновей: 14-летнего Владислава и 5-летнего Кирилла".



Владислав Дармобед с младшим братом Кириллом, фото из социальных сетей матери

Владислав Дармобид учился в 9-м классе местной школы. Мечтал стать киберспортсменом, увлекался компьютерными играми. Знакомые говорят, что у Влада было прекрасное чувство юмора. Хорошо учился в школе. Очень любил свою семью, охотно играл с младшим братом и помогал родителям в бытовых делах.

Владислав был с нами из детсада. Всегда веселый, неконфликтный, умный. Помогал одноклассникам, чем мог. Делился учебниками с теми, у кого их не было,

– рассказала Лилия, одноклассница Влада.



Кирилл Дармобед, фото из социальных сетей матери

Кирилл Дармоби ходил в детсад. Был очень болтливым, веселым. В январе ему должно было исполниться 6 лет.

Что мне бросалось в глаза – они вместе не только работали, но и отдыхали. Не оставляли бабушки и дедушку детей, а вчетвером,

– вспоминает соседка.

Наталья Дармобед, говорят знакомые, участвовала в родительском комитете школы. Отвечала за приветствие детей и учителей на праздники, дни рождения.

Односельчане говорили о семье Дармобидов, как о трудолюбивой, хорошей, образцовой семье. Их многие знали, ведь это были известные местные предприниматели.

Окна-двери и "Выростайка" семьи Дармобидов

Александр вместе с двоюродным братом Виталием занимались установкой металлопластиковых окон и дверей. Наталья была бухгалтером, прорабатывала замеры, выставляла счета клиентам, заказывала металлические конструкции у производителей.

Наталья и Александр вместе занимались бизнесом, фото из социальных сетей женщины

Впоследствии Дармобиды открыли в поселке Каменка комиссионный магазин детской одежды. Купили на рынке деревянный магазинчик.

Подруга Натальи из Каменки, имя которой не называем из соображений безопасности, познакомилась с ней в 2015 году.

Я торговала китайской детской одеждой на рынке. А Наташа открыла комиссионный магазин "Выростайка", куда приносили вещи мамочки, дети которых уже подросли. Я тогда зашла к ней и предложила продавать также вещи из Китая,

– говорит подруга Натальи.

Магазин "Выростайка" имел большой спрос. Наталья продавала детские вещи от "мамы к маме". Ставила наценку, которую оставляла себе, а основную сумму после продажи отдавала людям. Впоследствии Наталья переориентировалась на торговлю новыми детскими вещами, игрушками, детским питанием.

Знакомые говорят: магазин имел успех благодаря умению Натальи работать с покупателями.

"Наташа была цветком. Она хорошо общалась с клиентами, всегда сочувствовала, готова была выслушать. Предлагала отсрочку оплаты, когда у людей не было денег. Однажды отдала моему сыну, который на год младше ее старшего Владислава, бесплатно учебники" , – вспомнила подруга.

С Александром она познакомилась, когда начала общаться с Натальей. "Он нам поставил сначала два окна. Все очень понравилось: качество и цена. Потом мы стали их постоянными клиентами. Положительная семья, шли на встречу, помогали", – вспомнила знакомая Дармобидов.

Наталья и Александр вместе занимались бизнесом, фото из социальных сетей женщины

Магазин детской одежды и продажа и установка металлопластиковых окон, дверей был семейным бизнесом. Наталья и Александр были равноправными партнерами на работе и семье.

Когда Наталья была в декрете с младшим сыном, мама Елена подменяла ее в "Выростайке".

"Наташа, доченька, дочь, – так мама ее называла. – У них были очень нежные отношения" , – говорит подруга.

Дармобеды многим жителям поселков Каменка и Камыш-Зоря заменили окна и двери. "Ответственные, серьезные, упорные люди с хорошей репутацией", – говорят друзья семьи.

Семью Дармобед все знали и уважали в Камыш-Заре, фото из социальных сетей Натальи

28 января, незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину, Наталья рассказывала клиентам о новациях в бизнесе – открывали магазин по новому адресу. Семья планировала масштабировать бизнес, ведь дела обстояли хорошо…

Камыш-Заря в оккупации: "Заезжали танками, ломали заборы и гаражи"

Соседка семьи Дармобед Елена Швайковская на момент вторжения России находилась в Камыш-Заре. Говорит, русские военные зашли в поселок ориентировочно 3 марта.

У элеватора стоял блокпост с воинами ВСУ, там было где-то 30 человек. В начале вторжения односельчане кормили солдат, помогали им, кто чем мог. Однако силы были несоразмерны,

– говорит Елена.

Женщина вспоминает: в поселок вошли 100 боевых единиц российской техники. Обстреливали местное население из гаубиц, "Градов", бомбили. Разбили угольный состав и элеватор.

"Мы видели эти бои в реальном времени. Украинские воины отступили в сторону Красного озера и Каменки. К сожалению, семеро солдат погибли. Сильные обстрелы продолжались два дня, а затем еще несколько недель неподалеку были слышны взрывы", – говорит Елена.

Камыш-Зорянская община, фейсбук страница поселка

Местная жительница вспоминает, что россияне заезжали в Камыш-Зорю танками, ломали заборы и местные гаражи. В тот день местный житель погиб пенсионер Николай Сулим. Мужчина бежал из подвала в дом – ему снарядом снесло голову.

Многие местные сидели в погребах. Так же и Дармобеды. В первые дни оккупации россияне изрядно свирепствовали. Забирали у людей телефоны, обстреливали машину с затемненными окнами. Могли застрелить, когда видели, что при них кому-то звонишь. Грабили магазины, крушили банкоматы. У местных забирали все, что понравилось: машины, технику.

Мы прятали детей и девушек, не выпускали их из дома никуда,

– со страхом в голосе рассказала Елена.

Люди, которые имели магазины, сначала пытались все вывозить, а потом постепенно завозили товар. Елена вспоминает, как глава общины Игорь Гнатуша раздавал людям техническую соль, потому что не было где ее купить.

"Председателю пришлось выехать из поселка из-за давления. Россияне забрали у него все и поселились в его доме. Он, когда уехал в Запорожье, некоторое время передавал нам гуманитарную помощь, пока россияне не запретили", – говорит Елена.

Семья Дармобед, по ее словам, выживала, как и другие. Доставали запасы из погреба: закрутки, картофель, крупы, макароны. Дети Елены приходили играть в Дармобиды. Наташа давала им одежду из магазина бесплатно.

Елена говорит, что ей вместе с детьми и мужем пришлось бежать из Камыш-Зори из-за коллаборантов, которые рассказали россиянам, что она передает ВСУ информацию.

"Эти люди с первого дня принимали россиян, пьянствовали с ними, развозили агитационную литературу. Русские им приносили гуманитарку и ворованные вещи. Когда случилась трагедия с Дармобедами, я подумала, что хотела бы посмотреть им в глаза" , – Рассказывает соседка семьи.

Елена Швайковская говорит, что осуждает местных коллаборантов. "Я пол года жила в оккупации и не взяла ни крошки их гуманитарки", – говорит она.

С Наталией Дармобед Елена в последний раз общалась в августе.

Я спросила ее, уехала ли она. Наташа отписала, что пока дома, у них все хорошо. Знаю, что в преддверии гибели планировали эвакуироваться. Что там случилось – знает один Бог. Но и зверь бы такого не сделал, как сделали россияне,

– говорит знакомая семье.

Убийство Дармобидов. "Труднее всего было смотреть на Наташу"

Пока поселок Камыш-Зоря оккупирован, у украинских правоохранителей нет доступа к месту трагедии. Официально обнародованной версии обстоятельств убийства семьи Дармобед на момент подготовки материала нет.

18 ноября председатель Камыш-Зорянской территориальной громады Игорь Гнатуша сообщал журналистам Общественного Запорожье по телефону: "На этот момент там были и есть вооруженные российские оккупанты. Что-то они там делают, заметают ли следы, делают ли какое-то расследование и туда никто из физических лиц, кроме родителей, утром не попадал. С вечера они не выходили на связь, родители нашли их убитыми".

Убийство семьи Дармобед всколыхнуло всю Запорожскую область, фото из социальных сетей Натальи



Семья Дармобед / Фото из социальных сетей

Ближайшие соседи семьи в ночь с 17 на 18 ноября слышали выстрелы в доме Натальи и Александра, но боялись выходить. О том, что знают, они рассказали Елене Швайковской. По их словам, вечером 17 ноября шестеро российских военных выпивших зашли в семью Ковалько. Они потребовали выпивки и еды. Оттуда солдаты с теми же требованиями направились к 84-летней Екатерине Пелюшенко, испугав ее. Не получив выпивки, вломились в дом Дармобидов. Поиздевались над ними и расстреляли. Утром убитых обнаружила мать Александра Светлана. Тела погибших забрали в морг Мелитополя. Далее оцепили окружающую территорию – и никого не впускали и не выпускали почти весь день.

19 ноября убитых Александра, Наталию, Владислава и Кирилла привезли из морга в Камыш-Зорю. Похоронили их 20 ноября. На похоронах было немало односельчан. Они рассказали, что каждый из убитых Дармобидов получил пулевое ранение.

Сашу вбили выстрелом в голову, все лицо было в синяках. Владислава также ранили в голову, младший Кирилл, кроме ран на голове и лице, имел порезы на руке. Труднее всего было смотреть на Наташу. Она была не похожа на себя, вся синяя, имела пулевое ранение между глаз,

– пересказывает слова очевидцев соседка Елена.

Похоронили Дармобидов на кладбище у элеватора в двух могилах: Владислава и Александра – в одной, а Наталью с Кириллом – в другой.

Убийство семьи Дармобидов испугало и разозлило односельчан. Россияне после трагедии на время выключили связь в Камыш-Заре. Местные считают – в частности, для того чтобы не распространялась информация об их преступлении.

Подруга детства Александра говорит, что эта трагедия всколыхнула всех. "Я не знаю, как родные смогут это пережить. Сочувствую близким. Пусть души замученных обретут покой. Преступление против семьи Дармобед нельзя забыть. Этих ублюдков надо наказать", – говорит она.

Автор: Инна Кубай