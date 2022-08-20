Команда ресурса Мемориал: убитые россией собирает истории гражданских и военных, погибших из-за войны россии в Украине . Об этом 24 каналу рассказала шеф-редактор платформы памяти Анастасия Абрамец.

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По ее словам, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, перед командой журналистов встал вопрос о чем писать дальше.

"У нас возникла идея собрать истории всех погибших в этой войне. Глобально мы хотим собрать информацию обо всех (жертв – 24 канал) с 2014 года. Пока мы работаем над сбором данных, начиная с 24 февраля", – сказала она.

Почему важна платформа памяти

Шеф-редактор платформы памяти подчеркнула, что речь идет об историях абсолютно всех погибших – как гражданских, так и военных .

Каждая жертва – это не просто статистика. Это отдельные люди, стоящие за этими цифрами,

– подчеркнула Абрамец.

Команда собирает информацию о погибших в войне постепенно.

"Пока мы не объявляем никаких цифр, потому что это может навредить Украине. Однако мы постепенно излагаем истории, которые уже известны. Очень важно делать это сейчас, а не через 5 или 10 лет ", - отметила Абрамец.

Как удается находить истории

Команда платформы памяти Мемориал работает с открытыми источниками и разными организациями, собирающими списки погибших в результате российской агрессии. Также люди сами могут заполнить форму на сайте и рассказать истории своих родных и знакомых.

Чем больше людей сами рассказывают об этом, тем лучше. Ведь когда люди говорят о своих родных, это выходит максимально искренне. Такие подлинные истории очень важны для сохранения памяти,

– отметила Абрамец.

Как работает Мемориал

Платформа памяти Мемориал работает в 2 направлениях – короткие некрологи, а также большие медийные форматы и видео.

Некрологи

Как рассказала шеф-редактор платформы памяти, перед журналистами стоит задача не просто рассказать биографию человека.

"Мы пытаемся написать о человеке в разных социальных ролях, объяснить, о чем он мечтал, как его вспоминают родные. Наша задача – в совсем короткий формат вместить основную суть человека, а не просто рассказать о том, как он погиб ", – подчеркнула Абрамец. .

Большие тексты

Кроме того, журналисты создают большие репортажи об отдельных людях, а также готовят видеоистории. По словам Абрамец, проходят съемки еще нескольких историй, которые пока не были обнародованы.



Журналисты собирают истории жертв войны / Фото с фейсбука платформы памяти Мемориал

"Это рассказы об отдельных военных и гражданских. Например, мы рассказываем о событиях в Буче сквозь истории нескольких людей", – рассказала она.

Мемориал сотрудничает с крупными украинскими СМИ, чтобы поднять тему погибших в войне с Россией на глобальном уровне.

Национальная память очень важна. Нужно, чтобы люди об этом не забывали, чтобы каждый день это читали,

– подчеркнула шеф-редактор Мемориала.

Сотрудничество с иностранными медиа

Кроме украинских медиа команда журналистов начинает работать с зарубежными СМИ. Абрамец подчеркнула, что очень важно рассказывать о событиях в Украине иностранцам. Ведь за границей начать уставать от новостей о войне с россией.

Мы к ним обращаемся с рассказами реальных людей. Например, монологами матерей, потерявших детей. Эти эмоциональные и болезненные истории не дают иностранцам забыть о том, что в Украине война продолжается,

– сказала Абраметь.

Истории о жертвах войны не позволяют жителям других стран просто отгородиться от этой темы и жить своей жизнью.

Трудно ли работать с темами о жертвах войны

Работать с темами о человеческих трагедиях очень сложно. Журналисты поддерживают друг друга, ведь кто-то сам теряет своих близких или друзей. Также, по словам Абрамца, нужно не забывать об отдыхе.

Невозможно оградиться от этого и воспринимать только как работу. Однако нас поддерживает понимание того, насколько важно то, что мы делаем,

– сказала она.

Какие истории поразили лично

Шеф-редактор Мемориала рассказала, что среди многих трагических историй о погибших трудно выделить те, которые поражают больше всего.

"Каждый человек важен, каждая жизнь важна. Бывало много случаев, когда работа превращалась в плач, потому что все истории очень затрагивают", – сказала Абрамец.

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Она добавила, что тяжелее всего работать с информацией о погибших детях, а также о пожилых людях.

Я всегда мечтала о том, что пожилые люди в Украине будут жить достойнее. Что у них будут высокие пенсии, как в Европе. А теперь выходит, что им и так тяжело жить. А вдобавок снова приходится переживать войну, голод, потерю родных,

– подчеркнула шеф-редактор платформы памяти.

По ее словам, многие пожилые люди не готовы или не имеют возможности выехать из опасных мест. Им тяжело укрыться от обстрелов, поэтому они часто гибнут. Над такими историями работать особенно болезненно.

Как поддержать Мемориал

Абрамец отметила, что очень важно, чтобы люди сами рассказывали о своих близких, погибших во время войны . Для этого на сайте платформы памяти можно заполнить формы о погибших военных или гражданских.

Также можно помочь команде платформы на волонтерских началах. По словам шеф-редактора Мемориала, волонтеры могут собирать информацию на местах и хотя бы иногда готовить некрологи.

Нам очень важна любая помощь, потому что погибших очень много. Наша цель – собрать информацию максимально обо всех,

– подчеркнула Абрамец.

Важно! Помогите сохранить память каждого и каждой, чья жизнь оборвалась из-за войны России против Украины. Заполните форму с данными о погибших. Форму для военных можно заполнить здесь . Форма для гражданских – по следующей ссылке .

Анастасия Абрамец рассказала о работе платформы памяти Мемориал: смотрите видео

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