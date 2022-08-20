Команда ресурсу Меморіал: вбиті росією збирає історії цивільних та військових, які загинули через війну росії в Україні. Про це 24 каналу розповіла шеф-редакторка платформи пам'яті Анастасія Абрамець.

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За її словами, коли почалося повномасштабне вторгнення росії в Україну, перед командою журналістів постало питання, про що писати далі.

"У нас виникла ідея зібрати історії усіх загиблих у цій війні. Глобально ми хочемо зібрати інформацію про усіх (жертв – 24 канал) з 2014 року. Поки що ми працюємо над збором даних, починаючи з 24 лютого", – сказала вона.

Чому важлива платформа пам'яті

Шеф-редакторка платформи пам'яті наголосила, що йдеться про історії абсолютно усіх загиблих – як цивільних, так і військових.

Кожна жертва – це не просто статистика. Це окремі люди, які стоять за цими цифрами,

– наголосила Абрамець.

Команда збирає інформацію про загиблих у війні поступово.

"Поки ми не оголошуємо жодних цифр, бо це може зашкодити Україні. Однак ми поступово викладаємо історії, які вже відомі. Дуже важливо робити це зараз, а не за 5 чи 10 років", – зазначила Абрамець.

Як вдається знаходити історії

Команда платформи пам'яті Меморіал працює з відкритими джерелами та різними організаціями, які збирають списки загиблих внаслідок російської агресії. Також люди самі можуть заповнити форми на сайті і розповісти історії своїх рідних та знайомих.

Чим більше людей самі розповідають про це, тим краще. Адже коли люди говорять про своїх рідних, це виходить максимально щиро. Такі справжні історії дуже важливі для збереження пам'яті,

– зазначила Абрамець.

Як працює Меморіал

Платформа пам'яті Меморіал працює у 2 напрямках – короткі некрологи, а також великі медійні формати і відео.

Некрологи

Як розповіла шеф-редакторка платформи пам'яті, перед журналістами стоїть завдання не просто розповісти біографію людини.

"Ми намагаємося написати про людину в різних соціальних ролях, пояснити, про що вона мріяла, як її згадують рідні. Наше завдання – у зовсім короткий формат вмістити основну суть людини, а не просто розповісти про те, як вона загинула", – наголосила Абрамець.

Великі тексти

Окрім цього, журналісти створюють великі репортажі про окремих людей, а також готують відеоісторії. За словами Абрамець, відбуваються зйомки ще кількох історій, які поки що не були оприлюднені.



Журналісти збирають історії жертв війни / Фото із фейсбука платформи пам'яті Меморіал

"Це розповіді про окремих військових та цивільних. Наприклад, ми розповідаємо про події у Бучі крізь історії кількох людей", – розповіла вона.

Меморіал співпрацює із великими українськими ЗМІ, аби підняти тему загиблих у війні з росією на глобальному рівні.

Національна пам'ять дуже важлива. Потрібно, щоб люди про це не забували, щоб щодня це читали,

– наголосила шеф-редакторка Меморіалу.

Співпраця з іноземними медіа

Окрім українських медіа, команда журналістів починає працювати із закордонними ЗМІ. Абрамець наголосила, що дуже важливо розповідати про події в Україні іноземцям. Адже за кордоном почати втомлюватися від новин про війну з росією.

Ми до них звертаємося із розповідями реальних людей. Наприклад, монологами матерів, які втратили дітей. Ці емоційні та болісні історії не дають іноземцям забути про те, що в Україні війна триває,

– сказала Абрамець.

Історії про жертв війни не дозволяють жителям інших країн просто відгородитися від цієї теми і жити своїм життям.

Чи важко працювати з темами про жертв війни

Працювати із темами про людські трагедії дуже складно. Журналісти підтримують один одного, адже хтось і сам втрачає своїх близьких чи друзів. Також, за словами Абрамець, потрібно не забувати про відпочинок.

Неможливо відгородитися від цього і сприймати лише як роботу. Однак нас підтримує розуміння того, наскільки важливо те, що ми робимо,

– сказала вона.

Які історії вразили особисто

Шеф-редакторка Меморіалу розповіла, що серед багатьох трагічних історій про загиблих важко виокремити ті, які вражають найбільше.

"Кожна людина важлива, кожне життя важливе. Бувало багато випадків, коли робота перетворювалася на плач, тому що всі історії дуже зачіпають", – сказала Абрамець.

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Вона додала, що найважче працювати з інформацією про загиблих дітей, а також про літніх людей.

Я завжди мріяла про те, що літні люди в Україні будуть жити більш гідно. Що у них будуть високі пенсії, як у Європі. А зараз виходить, що їм і так важко жити. А на додачу знову доводиться переживати війну, голод, втрату рідних,

– наголосила шеф-редакторка платформи пам'яті.

За її словами, багато літніх людей не готові або не мають змоги виїхати з небезпечних місць. Їм важко сховатися від обстрілів, тому вони часто гинуть. Над такими історіями працювати особливо болісно.

Як можна підтримати Меморіал

Абрамець наголосила, що дуже важливо, аби люди самі розповідали про своїх близьких, які загинули під час війни. Для цього на сайті платформи пам'яті можна заповнити форми про загиблих військових чи цивільних.

Також можна допомогти команді платформи на волонтерських засадах. За словами шеф-редакторки Меморіалу, волонтери можуть збирати інформацію на місцях і хоча б іноді готувати некрологи.

Нам дуже важлива будь-яка допомога, тому що загиблих дуже багато. Наша мета – зібрати інформацію максимально про всіх,

– наголосила Абрамець.

Важливо! Допоможіть зберегти пам'ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих. Форму для військових можна заповнити тут. Форма для цивільних – за наступним посиланням.

Анастасія Абрамець розповіла про роботу платформи пам'яті Меморіал: дивіться відео

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