Культура проклятих
Це об'єктивний процес, що розпочався з моменту вторгнення росіян в Україну, і прогресує в міру того, як світ дізнається про військові злочини армії РФ на тимчасово окупованих територіях.
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Не раз виступав із цього приводу на телебаченні, брав участь в обговоренні різних культурних аспектів, що виникли внаслідок розв'язування РФ загарбницької війни, у різних виданнях та на "круглих столах" з політологами, філософами, видавцями.
Чи справедливо світ відкидає російську культуру у всьому її різноманітті: від балету та класичної музики до сучасної літератури та кінематографа?
Чи відповідає сама спадщина російської культури за дії спадкоємців "руского міра" – нинішніх громадян РФ?
Чому війна, яка точиться в Україні у 21 столітті, змушує світ відмовитися від прослуховування симфонії, написаної у столітті 19-му в Москві?
Чому все російське тепер сприймається як російське та токсичне? Як так сталося, що тепер навіть Пушкін та Чайковський сприймаються вороже простими українцями?
Російську культуру смертельно поранили не українці-русофоби й не англосаксонські ненависники "руского міра" на Заході та за океаном. Її випатрали російські громадяни у військовій формі у Бучі, Ірпені, Сумах, Херсоні, Чернігові, Харкові та Маріуполі. Це вони у ментальності всієї світової спільноти намертво пов'язали Пушкіна з бурятськими мародерами, Чайковського – з кадировськими садистами, Толстого – з ґвалтівниками із Саратова, Брянська та Туви. І зробили це надовго, а то й назавжди.
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Мертві душі
То в чому винна російська культура, про велич та неповторність якої нам розповідали останні 300 років? У чому вона винна конкретно?
Адже не Лермонтов ґвалтував у Бучі? Не Бродський тяг з розгромленого будинку пральну машинку? Не Достоєвський стріляв у потилицю зв'язаним цивільним? Що саме зробила російська культура для того, щоб перетворитися на вигнанця скрізь, де раніше була у фаворі?
Не всі, звичайно, але здебільшого вони ніяк не співвідносяться з російською культурою і вже, звичайно, не Паустовський навчив їх поганому.
Тож чи справедливо ставити на один щабель мародера з Ірпеня та творчість Максима Горького? Боюся, що у мене погана новина для російської культури загалом. Справедливо. Це як реакція організму на інфекцію, що потрапила всередину, – працює імунна система.
Культура, яка не має зворотного зв'язку з народом-носієм цієї культури, абсолютно марна. Її моральна значимість дорівнює нулю. Це пластмасове копійчане намисто на шиї кровожерливого дикуна. Можливо, воно подобається дикунові, але його цінність для решти світу сумнівна.
Вирок – винна
Російська культура дискредитована не тим, що вона своїми плодами та зусиллями виховала дикунів та вбивць. Вона винна в тому, що не змогла зробити дикунів та вбивць хоч віддалено схожими на людей. І відповідає вона зараз саме за незроблене, а не те, що зробила.
Її вина в тому, що постійно переконуючи світ у своїй глибині, загадковості та несхожості, вона ось уже яке століття облизує та обіляє вбивць, злодіїв, ґвалтівників та мародерів – синів своєї неповноцінної та відсталої вітчизни.
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Вона винна в тому, що найкращі її представники не мають ні можливості, ні бажання творити у себе вдома, тому що "глибинний народ" із завидною постійністю виганяє їх за межі свого ареалу проживання.
Усе закономірно. У цьому немає жодної русофобії. Винятково міркування суспільної гігієни – убезпечитися від отруйного та небезпечного. Казка про загадкову російську душу з сокирою, яка страждає через сльозинку дитини, перестала бути казкою. Насправді все виявилося простіше, страшніше і кривавіше.
Не вірите мені – їдьте до Бучі. Там вам все покажуть і розкажуть про: "Тварюка я, яка тремтить, чи право маю?". Результати міркувань носіїв російської культури досі продовжують викопувати із братських могил.
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