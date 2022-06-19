Культура проклятых

Это объективный процесс, начавшийся с момента вторжения россиян в Украину и прогрессирующий по мере того, как мир узнает о военных преступлениях армии РФ на временно оккупированных территориях.

Не пропустите Что будет с войной, когда умрет Путин, и кто станет следующим "вождем" орды

Не раз выступал по этому поводу на телевидении, участвовал в обсуждении различных культурных аспектов, возникших в результате развязывания РФ захватнической войны, в разных изданиях и на "круглых столах" с политологами, философами, издателями.

Справедливо ли мир отвергает русскую культуру во всем ее разнообразии: от балета и классической музыки до современной литературы и кинематографа?

Отвечает ли само наследие русской культуры за действия наследников "русского мира" – нынешних граждан РФ?

Почему война, которая идет в Украине в 21 веке, заставляет мир отказаться от прослушивания симфонии, написанной в 19-м столетии в Москве?

Почему все русское сейчас рассматривается как российское и токсичное? Как случилось, что теперь даже Пушкин и Чайковский воспринимаются враждебно простыми украинцами?

Русскую культуру смертельно ранили не украинцы-русофобы и не англосаксонские ненавистники "русского мира" на Западе и за океаном. Ее выпотрошили российские граждане в военной форме в Буче, Ирпене, Сумах, Херсоне, Чернигове, Харькове и Мариуполе. Это они в ментальности всего мирового сообщества намертво связали Пушкина с бурятскими мародерами, Чайковского – с кадыровскими садистами, Толстого – с насильниками из Саратова, Брянска и Тувы. И сделали это надолго, а то и навсегда.

Интересно Путин войдет в историю только благодаря чемоданам с собственным г*мном

Мертвые души

Так в чем виновата русская культура, о величии и неповторимости которой нам рассказывали последние 300 лет? В чем она виновна конкретно?

Не Лермонтов ведь насиловал в Буче? Не Бродский тянул из разгромленного дома стиральную машинку? Не Достоевский стрелял в затылок связанным гражданским? Что именно сделала русская культура для того, чтобы превратиться в изгнанника везде, где раньше была в фаворе?

Ведь нелюди, которые уничтожали Мариуполь и стирали с лица земли Чернигов, не читали ни Андрея Белого, ни Сашу Черного. Чехов, Пушкин, Достоевский, Шолохов, Толстой – для них пустой звук. Они не читают книги ни классиков, ни современников, они не слушают Чайковского и не декламируют Маяковского, я не уверен, что они даже слышали их имена.

Не все, конечно, но в большинстве своем они никак не соотносятся с русской культурой, и уж, конечно, не Паустовский научил их плохому.

Так справедливо ли ставить на одну ступень мародера из Ирпеня и творчество Максима Горького? Боюсь, что у меня плохая новость для русской культуры в целом. Справедливо. Это как реакция организма на попавшую внутрь инфекцию – работает иммунная система.

Культура, не имеющая обратной связи с народом-носителем этой культуры, совершенно бесполезна. Ее нравственная значимость равна нулю. Это пластмассовые копеечные бусы на шее кровожадного дикаря. Возможно, они нравятся дикарю, но их ценность для остального мира сомнительна.

Приговор – виновна

Русская культура дискредитирована не тем, что своими плодами и усилиями она воспитала дикарей и убийц. Она виновата в том, что не смогла сделать дикарей и убийц хоть отдаленно похожими на людей. И отвечает она сейчас как раз за несделанное, а не за то, что сделала.

Ее вина в том, что постоянно убеждая мир в своей глубине, загадочности и непохожести, она вот уже столетие облизывает и обеляет убийц, воров, насильников и мародеров – сыновей своего неполноценного и отсталого отечества.

Актуальное Саботаж на марше: "пушечное мясо" бросило российских командиров и разбежалось по кустам

Она виновата в том, что лучшие ее представители не имеют ни возможности, ни желания творить у себя дома, потому что "глубинный народ" с завидным постоянством выгоняет их за пределы своего ареала обитания.

Русскую культуру не хотят не потому, что она бездарна, вторична или неинтересна. Ее не хотят потому, что хорошо рассмотрели ее потребителей и носителей: от гвардейцев-насильников до писателей, актеров и музыкантов, нарисовавших на груди букву Z.

Всё закономерно. В этом нет никакой русофобии. Исключительно соображение общественной гигиены – уберечься от ядовитого и опасного. Сказка о загадочной русской душе с топором, страдающей из-за слезинки ребенка, перестала быть сказкой. В действительности все оказалось проще, страшнее и кровавее.

Не верите мне – езжайте в Бучу. Там вам все покажут и расскажут о: «Тварь ли я дрожащая или право имею». Результаты рассуждений носителей русской культуры до сих пор продолжают выкапывать из братских могил.

Достойно внимания – Лавров цинично солгал, заявив, что Россия "не нападала" на Украину: смотрите видео