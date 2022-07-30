Зеленський традиційно звернувся до українців ввечері 30 липня. Перед цим президент України пояснив, що трагедія в Оленівці – це свідомий воєнний злочин.

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Зеленський пояснив, що всіх винний у злочині знайдуть

Президент подякував всім партнерам, які готові приєднатися до встановлення всіх обставин страти наших полонених в Оленівці.

Усі докази цього злочину окупантів будуть зібрані. Всі винні – хто погоджував, хто організовував, хто підривав цих людей, хто знав про це – всі вони будуть знайдені,

– пояснив Зеленський.

Проте президент пояснив, що цього замало, адже мають бути юридичні кроки з боку світової спільноти щодо держави-терориста.

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