Об этом сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко в эфире телемарафона единых новостей 12 августа, передает 24 канал. Ранее чиновник отмечал, что пропавшими без вести считаются всего 7 200 украинцев.

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Котенко о возвращении тел погибших украинских воинов

По словам Олега Котенко, Украина сделает все возможное, чтобы вернуть домой тела всех своих павших героев.

522 тела нам уже удалось забрать. Мы забираем их по разным направлениям, не только из Донецкого, но и Харьковского, Луганского,

– заявил чиновник.

Уполномоченный также отметил, что переговоры с россией о возвращении погибших проходят исключительно через посредника – Международный Красный Крест.

Котенко объяснил, что украинская сторона предоставляет запрос, что в каком-то конкретном месте произошло сражение и там могут находиться тела наших погибших героев. Тогда российская сторона выходит на место на временно подконтрольной ей территории Украины, и если действительно находит погибших, их забирают, а потом уже передают нам.

Отметим, что среди пропавших без вести числятся представители разных украинских оборонных структур, в том числе и нацгвардейцы, пограничники и работники спецслужб.

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