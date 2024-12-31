Сообщает 24 Канал со ссылкой на "OBOZ.UA". Сейчас идет установление деталей инцидента и поиск причастных лиц.

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Что известно о краже елок с могил военных

Во вторник, 31 декабря, стало известно о краже елок с могил бойцов ВСУ. Инцидент произошел на центральном кладбище в поселке Ракитное Киевской области.

На Киевщине украли елки с могил бойцов ВСУ / Фото из социальных сетей

Местные паблики обнародовали фото с места происшествия. В комментарии для журналистов полиция сообщила, что сейчас выясняет обстоятельства инцидента и проверяет факты.

"Работники Белоцерковского районного управления зарегистрировали обращение в единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Сейчас правоохранители проводят проверку по этому поводу", – говорится в сообщении.

Напомним, что 28 декабря мужчина обокрал могилы военных на Житомирщине. В течение нескольких часов полиции удалось установить личность злоумышленника и задержать его.