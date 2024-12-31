Повідомляє 24 Канал з посиланням на "OBOZ.UA". Наразі триває встановлення деталей інциденту та пошук причетних осіб.

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Що відомо про крадіжку ялинок з могил військових

У вівторок, 31 грудня, стало відомо про крадіжку ялинок із могил бійців ЗСУ. Інцидент стався на центральному кладовищі в селищі Рокитне на Київщині.

На Київщині вкрали ялинки з могил бійців ЗСУ / Фото з соціальних мереж

Місцеві пабліки оприлюднили фото з місця події. У коментарі для журналістів поліція повідомила, що наразі з'ясовує обставини інциденту та перевіряє факти.

"Працівники Білоцерківського районного управління зареєстрували звернення до єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі правоохоронці проводять перевірку з цього приводу", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 28 грудня чоловік обікрав могили військових на Житомирщині. Впродовж декількох годин поліції вдалося встановити особу зловмисника та затримати його.